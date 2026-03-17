MIAMI - Carlos Ponce ha participado en más de 13 películas e incontables proyectos para televisión. Sin embargo, nunca se había puesto una sotana. Eso hasta que le llegó el día de encarnar al Father Diaz en la su nuevo proyecto cinematográfico, Ethan Bloom.

"Era algo que ni se me había ocurrido, que yo pudiera interpretar a un sacerdote", confesó el artista puertorriqueño a esta reportera en una entrevista. Su personaje es un sacerdote católico que se convierte en una figura clave en la búsqueda espiritual del protagonista.

"Mi mamá siempre fue muy católica, carismática, y nos educó en la fe", indicó Ponce, quien sí tuvo un momento de duda cuando se vio por primera vez con los hábitos y hasta se preguntó si no sería un sacrilegio. "¿Será que esto se puede hacer?", se dijo.

Afortunadamente, no solo se puede, sino que es hasta necesario contar una historia como la de esta cinta que sigue a Ethan, un chico judío de 13 años que debería estar preparándose para su bar mitzvah, empieza a encontrar consuelo en una iglesia católica bajo la guía de Father Díaz. El papel de Ponce es un puente emocional y religioso dentro de una historia que explora fe, duelo e identidad.

Ethan atraviesa el duelo por la pérdida de su madre mientras intenta entender quién es y en qué cree. La historia mezcla humor y conflicto familiar para mostrar cómo el joven se mueve entre la tradición judía de su familia, la influencia del catolicismo y sus propias preguntas sobre la vida.

"Lo que más me gustó es que este padre ayuda a Ethan escuchándolo y guiándolo. No dandole sermones. Es como soy yo también como papá. A mí nunca me sirvieron los sermones y no creo que le sirvan a nadie", agregó.

Entre los protagonistas y principales créditos figuran, además de Ponce, Hank Greenspan como Ethan, Joshua Malina y Rachelle Lefevre. La cinta está dirigida por Herschel Faber y escrita por Maylen Dominguez.

Ethan Bloom se puede ver en los cines de Estados Unidos y se prepara para un lanzamiento global. Sin embargo, no es la única película que Carlos Ponce ha hecho recientemente.

El artista también forma parte del elenco de la película puertorriqueña Perla, donde comparte créditos con Zuleyka Rivera. Además, pronto se estrenará Hurricane Season, que según contó se trata de una familia boricua que llega a Nueva York, después del huracán María, que devastó a la Isla del Encanto en 2017.