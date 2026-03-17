Emily Blunt y Cillian Murphy retomarán sus papeles en "Un lugar tranquilo: Parte III", cuyo estreno en cines está previsto para el 30 de julio de 2027 y que se está desarrollando como la última película principal de la saga de ciencia ficción y terror de John Krasinski.

La nueva secuela de Paramount trae de vuelta a Blunt como Evelyn Abbott y a Murphy como Emmett, continuando la historia de la familia Abbott en un mundo invadido por criaturas alienígenas sensibles al sonido.

Millicent Simmonds y Noah Jupe también regresan como Regan y Marcus Abbott. La película es la tercera entrega principal, pero la cuarta de la franquicia, después de la precuela de 2024 "A Quiet Place: Day One". El propio Krasinski, esposo de Blunt en la vida real, fue quien dio la noticia en sus redes sociales.

So proud to be a part of this #AQuietPlace family… old and new! Here we go!

Part III - July 30th, 2027 pic.twitter.com/FFJYQmB6jF — John Krasinski (@johnkrasinski) March 16, 2026

John Krasinski volverá a escribir, dirigir y producir "Un lugar tranquilo - Parte III" tras protagonizar la primera película y dirigir la secuela de 2021, "Un lugar tranquilo - Parte II". Confirmó el reparto publicando en redes sociales una foto de los guiones con los nombres de los actores, lo que indica que el proyecto sigue adelante tras los cambios de fecha anteriores. Paramount ha posicionado la película como uno de los estrenos clave de 2027 en su calendario.

La tercera película también presentará a Jack O'Connell, Jason Clarke y Katy O'Brian en papeles aún no revelados, junto con el elenco original. No se han publicado detalles oficiales de la trama y el estudio aún no ha compartido una sinopsis. Se espera que la tercera parte continúe dentro del escenario postapocalíptico establecido en las películas anteriores, según informó Deadline .

Fuera del ámbito cinematográfico, la franquicia se expandió a los videojuegos con "A Quiet Place: The Road Ahead", un título de terror y supervivencia para un solo jugador desarrollado por Stormind Games y publicado por Saber Interactive.

El juego, basado en el universo cinematográfico pero con una historia original, se lanzó el 17 de octubre de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Utiliza una mecánica de juego de sigilo en primera persona donde los jugadores deben permanecer en silencio para evitar a las criaturas que cazan guiándose por el sonido.

Krasinski y Paramount habían presentado previamente "Un lugar tranquilo" como una historia independiente concebida como una trilogía, con la tercera parte planeada como la conclusión de la narrativa principal, separada de los proyectos derivados. Si se mantiene el calendario actual, "Un lugar tranquilo Parte III" llegará casi seis años después de "Un lugar tranquilo Parte II", que se estrenó en 2021, según IGN .