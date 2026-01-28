Los científicos han afirmado siniestramente que la humanidad se acerca cada vez más al apocalipsis. Esta afirmación surge tras el reinicio del Reloj del Juicio Final, el reloj simbólico que mide la proximidad de la humanidad a una catástrofe autoinfligida.

Esta semana, expertos del Boletín de los Científicos Atómicos advirtieron que la humanidad se acerca a una catástrofe en una actualización del Reloj del Juicio Final. Actualmente, el reloj se encuentra a 85 segundos de la medianoche, tras un adelanto de cuatro segundos con respecto al año anterior. Además, es el reloj más cercano a la medianoche desde su introducción en 1947. La hora del Reloj del Juicio Final la determina cada año el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos en consulta con su Junta de Patrocinadores, entre ellos ocho Premios Nobel. Los principales factores en 2026 incluyeron la creciente amenaza de las armas nucleares, la inteligencia artificial, las preocupaciones sobre la seguridad biológica y la crisis climática.

Motivo del reinicio

En un comunicado , el Boletín citó el significado del reinicio de 85 segundos para la medianoche. Exigieron medidas urgentes para limitar los arsenales nucleares, establecer directrices internacionales sobre IA y establecer acuerdos multilaterales para abordar las amenazas biológicas globales. El reinicio de enero de 2025 mostró el reloj a 89 segundos para la medianoche.

"Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe", afirmaba el comunicado oficial del Boletín sobre el reinicio. "En lugar de atender esta advertencia, Rusia , China , Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas. Los acuerdos globales, alcanzados con tanto esfuerzo, se están desmoronando, acelerando una competencia entre grandes potencias donde el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, crucial para reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el uso indebido de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos".

"Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes, en muchos casos adoptando retórica y políticas que aceleran, en lugar de mitigar, estos riesgos existenciales", continúa el comunicado. "Debido a esta falta de liderazgo, el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos fija hoy el Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado jamás de la catástrofe...".

Sugerencias para evitar desastres

En la declaración, el Boletín también incluyó sus sugerencias sobre lo que la comunidad internacional puede hacer para mitigar el desastre, a pesar de que el reinicio se acerca a la medianoche. Especificaron la responsabilidad de cooperación de Estados Unidos, Rusia y China, como potencias globales.

Esto incluyó la reanudación del diálogo entre Estados Unidos y Rusia para limitar sus arsenales nucleares. También detallaron que todos los países con armas nucleares pueden prevenir la desestabilización de las inversiones en defensa antimisiles y mantener la suspensión vigente de las pruebas nucleares. Asimismo, mencionaron la importancia de los acuerdos multilaterales y las regulaciones nacionales que la comunidad internacional puede utilizar para prevenir la creación de vida espejo y cooperar en medidas significativas para reducir la posibilidad de que la IA se utilice para crear amenazas biológicas.

"El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos aumentan, la cooperación disminuye y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir a sus líderes una acción rápida", declaró la directora ejecutiva y presidenta del Boletín, Alexandra Bell.