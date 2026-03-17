Ozempic vs. Mounjaro: 5 fotos de famosos antes y después y lo que dijeron sobre el medicamento.
Personajes famosos comparten sus experiencias con los medicamentos GLP-1.
Varias celebridades estadounidenses han recurrido a Ozempic o Mounjaro, ya sea para controlar la diabetes tipo 2 o para bajar de peso. Sus resultados, con fotos del antes y el después, han despertado un gran interés público en ambos medicamentos.
Ozempic (semaglutida) se administra mediante una inyección semanal a través de un mecanismo único llamado GLP-1, aprobado para la diabetes tipo 2 y el control del peso. Mounjaro (tirzepatida) utiliza un mecanismo dual —GLP-1 y GIP— que, según los investigadores, lo hace más eficaz para la pérdida de peso. A continuación, presentamos a las celebridades que han hablado públicamente sobre sus experiencias con ambos medicamentos.
Chrissy Teigen
Chrissy Teigen ha hablado abiertamente sobre cómo recurrió a Ozempic tras su aborto espontáneo en 2020, un período durante el cual aumentó 40 libras durante el embarazo y tuvo dificultades para controlar su peso y las señales de hambre después de perder a su bebé a las 20 semanas.
"No se trata de buscar la perfección, porque al final eso no hace feliz a nadie. Nunca te llenará del todo. Pero cada quien tomará sus propias decisiones sobre su cuerpo y sobre lo que les hará sentirse sanos, seguros y orgullosos de sí mismos, y todos tienen derecho a hacerlo", afirmó .
Eric Stonestreet
A Eric Stonestreet le diagnosticaron diabetes tipo 2 en 2009, casi al mismo tiempo que empezó a aparecer en 'Modern Family'. Durante años mantuvo el diagnóstico en secreto por vergüenza, pero desde entonces se ha mostrado más abierto al respecto, atribuyendo a Mounjaro, que toma semanalmente desde su aprobación en 2022, la transformación de su enfoque hacia su salud.
Describió el medicamento como "un punto de inflexión". "Ha sido simplemente increíble. Ha cambiado mi estilo de vida, mi forma de comer y mi forma de hacer ejercicio", dijo .
Kathy Bates
La veterana actriz Kathy Bates ha atribuido su pérdida de 45 kilos a una combinación de cambios en su estilo de vida y al medicamento Ozempic. Durante su aparición en el programa "The Kelly Clarkson Show", dejó claro que los cambios en su estilo de vida fueron lo primero, y que el Ozempic, recetado para su diabetes, fue el responsable de la última etapa.
"Hace poco empecé a tomar Ozempic y todo el mundo decía: "¡Ah, lo consiguió con Ozempic!", pero no es cierto. Empecé a tomarlo hace un año para controlar mi diabetes y me ha ayudado a perder los últimos siete kilos. Pero incluso con Ozempic, sigo teniendo que cuidar mi alimentación", dijo .
Tracy Morgan
El comediante Tracy Morgan reveló inicialmente que participaba en Ozempic en tono de broma, sin esperar que nadie lo tomara en serio, pero más tarde confirmó que era cierto.
"Fui a buscar una receta y me dieron Ozempic. Y no pienso dejarlo", dijo, antes de admitir más tarde: "He aprendido a comer más Ozempic de lo que consumo. Comí más Ozempic de lo que consumo. He engordado 40 libras".
Rosie O'Donnell
Rosie O'Donnell, quien ha hablado abiertamente sobre su peso durante gran parte de su carrera, confirmó el uso de Mounjaro a través de una publicación en Instagram, donde compartió una foto suya con el hashtag #mounjaro. La publicación se produjo después de que revelara que había bajado varias tallas de ropa, un logro significativo para alguien que había perdido y recuperado peso considerablemente en público en más de una ocasión a lo largo de los años.
