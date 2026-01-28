En el mundo del cine y la televisión, el equipo técnico suele ser el motor del entusiasmo. Desde los operadores de cámara hasta los técnicos de sonido, estas son las personas que trabajan largas y agotadoras horas para dar vida a una visión, generalmente con la esperanza de que su arduo trabajo se vea recompensado con elogios de la crítica o éxito de taquilla. Sin embargo, el estreno del nuevo documental Melania ha revelado una anomalía inusual y sorprendente. Según un informe impactante de Rolling Stone , el equipo detrás de la producción de Amazon MGM Studios no solo estaba descontento; muchos apoyaban activamente el fracaso de la película.

El documental, que promete una mirada íntima a la vida de la primera dama Melania Trump, se concibió como un gran evento cultural. Amazon MGM Studios apostó fuerte por el proyecto, posicionándolo como un relato definitivo de una de las figuras más enigmáticas de la historia moderna de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes internas describen una producción plagada de disfunciones, preocupaciones éticas y una atmósfera tóxica que llevó a profesionales experimentados a desesperarse por distanciarse del producto final.

El éxodo de la tripulación

La profundidad de la insatisfacción se ilustra mejor con los créditos, o mejor dicho, con quiénes faltan. Se ha informado que casi dos tercios del equipo neoyorquino solicitaron que sus nombres se eliminaran por completo de la película. En la industria cinematográfica, los créditos son moneda corriente; es la forma en que los freelancers consiguen su próximo trabajo. Que tantos profesionales borren voluntariamente su contribución sugiere una profunda falta de fe en la integridad del proyecto.

Un miembro del equipo, que habló anónimamente para proteger su carrera, describió el set como "sumamente desorganizado" y "muy caótico". Fue más allá, admitiendo que se sentirían "de maravilla" si el documental fracasara. Este nivel de resentimiento interno es casi inaudito en las producciones de grandes estudios. Indica una profunda desconexión entre los objetivos de la gerencia y los estándares de los trabajadores. El equipo describió una falta de liderazgo y una sensación general de confusión que hacía insoportable la rutina diaria de la filmación.

La controversia de Brett Ratner

Una fuente importante de esta tensión parece ser la elección del director. El proyecto estuvo a cargo de Brett Ratner, una figura que ha sido ampliamente excluida de Hollywood en los últimos años tras las graves acusaciones de conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo. Para muchos miembros del equipo, trabajar con Ratner fue un compromiso moral que no les resultaba cómodo.

Una fuente declaró sin rodeos que la participación de Ratner fue la "peor parte" de la experiencia. Para complicar aún más las cosas, la difusa línea entre la distancia profesional y la amistad personal. Se sabe que Ratner mantiene una estrecha relación con la familia Trump y, según se informa, se alojó en una villa en Mar-a-Lago durante partes de la producción. Esta proximidad alimentó las sospechas entre el personal de que el documental carecía de objetividad. En lugar de una investigación periodística rigurosa, el equipo temía estar elaborando una costosa pieza de propaganda diseñada para pulir la imagen de la familia Trump.

Pesadillas logísticas y protocolos de seguridad

Más allá de los dilemas éticos, la realidad práctica de filmar a una ex Primera Dama generó una serie de problemas únicos. La presencia del Servicio Secreto imposibilitó la flexibilidad habitual de un rodaje documental. Cada movimiento debía ser autorizado, y la filmación espontánea estaba estrictamente limitada.

"No puedes simplemente hacer lo que sueles hacer", explicó un miembro del equipo a Rolling Stone . Si bien la seguridad es una necesidad para figuras políticas de alto perfil, el equipo consideró que la dirección de producción no tuvo en cuenta estos retrasos, lo que generó un ambiente apresurado y estresante. La combinación de estrictas restricciones de seguridad y un enfoque desorganizado de la dirección resultó en un rodaje sin rumbo y frustrante.

Una apuesta financiera de alto riesgo

El caos tras bambalinas contrasta marcadamente con la enorme maquinaria financiera que respalda la película. Según se informa, Amazon MGM Studios invirtió la asombrosa suma de 75 millones de dólares (aproximadamente 54 millones de libras) en el proyecto. Esto incluye 40 millones de dólares (aproximadamente 29 millones de libras) para obtener los derechos y 35 millones de dólares adicionales (aproximadamente 25 millones de libras) para una campaña de marketing global. Evidentemente, el estudio creía que la fascinación del público por Melania Trump se traduciría en una venta masiva de entradas y un gran número de reproducciones en streaming.

Sin embargo, los primeros indicios sugieren que esta apuesta podría no dar sus frutos. Las proyecciones para el fin de semana de estreno de la película, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, se han descrito como "bajas". A pesar de la promoción personal de Melania Trump en importantes cadenas como Fox News, las preventas han sido mediocres. Si la película fracasa, como supuestamente espera el equipo descontento, será un golpe humillante para el estudio y un rechazo público a la narrativa que la película intenta vender.