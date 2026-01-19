El esperado debut documental de Melania Trump enfrenta vientos contrarios desde el principio, ya que las ventas anticipadas de entradas quedaron muy por debajo de las expectativas apenas unas semanas antes de su estreno programado.

Se dice que la película, titulada "MELANIA" y dirigida por Brett Ratner, tuvo un presupuesto de producción de aproximadamente 40 millones de dólares y promete una mirada inusualmente íntima a la época de Trump como primera dama, así como a su matrimonio con el presidente Donald Trump.

Pero fuentes familiarizadas con los patrones de ventas iniciales dicen que el interés en la taquilla ha sido moderado hasta ahora.

Según Rob Shuter, experto en Hollywood que publicó las cifras en su sitio web Substack , los cines en mercados clave están experimentando poco movimiento. Una fuente indicó que en la ciudad de Nueva York "solo se han reservado unas pocas entradas", y agregó que Palm Beach, un antiguo bastión de Trump, "no está mejor".

La fuente lo resumió: "Incluso en el país de Trump, los cines están prácticamente vacíos".

El documental está siendo distribuido por Amazon/MGM, y fuentes cercanas dicen que el estudio inicialmente había proyectado un buen resultado basado en el estatus de alto perfil de Trump y la promesa de acceso detrás de escena a una figura pública famosa por su privacidad.

Las bajas ventas levantan banderas rojas antes del estreno

A medida que se acerca el estreno, la falta de impulso previo ha generado preocupación interna.

Una fuente dijo que el estudio esperaba "una gran participación", pero agregó que ese entusiasmo "hasta ahora, no se está materializando".

Las bajas ventas han sido lo suficientemente desalentadoras como para que se diga que los ejecutivos están considerando si limitar la transparencia en torno a las cifras de estreno de la película.

"Incluso podrían retener las cifras oficiales de taquilla si el estreno es más débil de lo esperado", dijo una fuente familiarizada con las discusiones.

Otra fuente advirtió que la curiosidad por sí sola podría no ser suficiente para motivar a los compradores de entradas.

"Es un proyecto de gran repercusión, pero la expectación no siempre se traduce en venta de entradas", dijo la fuente. "La gente tiene curiosidad, pero aún no se apresuran a comprar entradas".

La premisa de la película, un vistazo poco común a la vida de Melania en la Casa Blanca y su papel junto a su esposo, se consideró inicialmente un atractivo potencial, especialmente considerando lo poco que ha revelado públicamente a lo largo de los años. Las expectativas parecen haberse calmado considerablemente a medida que se acerca la fecha de estreno.

La noticia de las ventas anticipadas se produce tras un momento incómodo que involucró al propio presidente. Los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron a Trump si había visto el documental.

"He visto fragmentos", respondió, antes de calificar la película de "increíble".

Trump luego intentó aumentar el interés comparando el proyecto con el éxito editorial anterior de su esposa, señalando que "ella hizo un libro y el libro fue un gran éxito de ventas número uno", antes de agregar que el documental "parece estar cautivando a mucha gente".

Continuó promocionando el estreno, diciendo que se llevaría a cabo en el Trump Kennedy Center y describiéndolo como "una entrada muy difícil".