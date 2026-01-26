En el Festival de Cine de Sundance del fin de semana, el príncipe Harry y Meghan Markle aparecieron sorprendentemente y asistieron al estreno de su último documental de Archewell Productions, Cookie Queens, aunque la película no atrajo a una audiencia tan grande como se esperaba.

Cuando comenzó la proyección en el Teatro Eccles el domingo por la mañana, había aproximadamente 150 asientos vacíos en el balcón y algunas sillas libres en el suelo, a pesar de que la pareja real estaba allí. Según Page Six , los titulares de pases de alta gama, que se dice que pagan hasta $6,900 por pases exprés, en su mayoría no asistieron a la función, por lo que los espacios se asignaron a algunas personas en lista de espera.

El documental "Cookie Queens", que muestra la trayectoria de varias ambiciosas Girl Scouts por todo Estados Unidos en su campaña para vender el máximo número de cajas de galletas, tuvo una acogida muy positiva entre los espectadores. La película también se estrenó por segunda vez la noche anterior en Salt Lake City, donde Harry y Markle llegaron sin avisar.

Meghan Markle se dirige a la audiencia matutina

En una acción inusual para una productora ejecutiva de Sundance, Markle, de 44 años, se dirigió al público antes del inicio de la película. Señaló la hora temprana y bromeó sobre las posibles resacas del sábado por la noche, diciendo, según THR : "Muchas gracias por llegar tan temprano. Sé que algunos de ustedes probablemente se acostaron tarde anoche, así que muchas gracias por el esfuerzo".

Antes de que se apagaran las luces, Harry, de 41 años, saludó y abrazó al equipo técnico y al personal del festival. "Mi esposo, yo y Archewell Productions nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de poder apoyar y animar a las 'Reinas de las Galletas'", añadió Markle.

Si bien su presencia atrajo la atención de los medios, la proyección estuvo lejos de agotar las entradas. Esto contrasta marcadamente con otros títulos muy esperados de Sundance, como "The Invite" de Olivia Wilde y la película de terror "Buddy", que vieron cómo el público se veía obligado a abandonar el cine debido al lleno total.

Presiones en el acuerdo con Netflix y contratiempos en la producción

La productora de los Sussex ha enfrentado desafíos en los últimos meses, especialmente con sus proyectos en Netflix. Según informes, la serie de estilo de vida "With Love, Meghan" no regresará para una tercera temporada.

El autor real Duncan Larcombe dijo a The Mirror que la pareja se ha "vendido" con su acuerdo con Netflix, que fue renovado en un formato reducido de "primera vista" en 2025.

Explicó: "En realidad, se han vendido, pero se han quedado sin bombas de verdad. Si no llegan a los titulares y, lo que es más importante, si los espectadores se alejan en masa, entonces compañías como Netflix son despiadadas y no las van a transmitir solo porque son el duque y la duquesa de Sussex".

Larcombe añadió que las dificultades comerciales podrían estar motivando a Harry a reconectar con su familia. "Harry también necesita reconciliarse con su familia, porque de ahí proviene su acuerdo con Netflix: es su acceso a la Familia Real", dijo.

Fuentes cercanas confirmaron que, si bien las conversaciones sobre especiales navideños podrían estar en curso, la serie "With Love, Meghan" no continuará. Una fuente declaró a The Mirror: "No regresará como serie. Se ha hablado sobre especiales navideños, pero aún no hay nada en marcha".

Larcombe también señaló que muchos de los proyectos anunciados por la pareja desde que dejaron el Reino Unido "se han concretado y han tenido un éxito bastante pequeño. Han tenido bastantes fracasos".