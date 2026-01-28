El conductor británico Graham Norton irá a la boda de Taylor Swift . Pero buena suerte si quieres que hable de ello.

El presentador irlandés de un programa de entrevistas confirmó su invitación en el episodio del 27 de enero de su podcast Wanging On, pero descartó cualquier posibilidad de obtener información privilegiada casi de inmediato. Cuando la copresentadora Maria McErlane mencionó el enlace matrimonial de Swift con Travis Kelce, Norton se rió y dijo que había firmado tantos acuerdos de confidencialidad que no podía decir ni una palabra, según la revista Hello.

McErlane probó suerte de todos modos, sugiriendo que la acompañara. Norton no quiso saber nada. Ese lugar le pertenece a su esposo, Jonathan McLeod, el cineasta escocés con el que se casó en 2022. "Sobre el cadáver de mi esposo", le dijo.

Swift insinuó la invitación de Norton el año pasado

El nombre de Norton apareció por primera vez en la lista de invitados cuando Swift visitó The Graham Norton Show el pasado octubre. Estaba allí para promocionar su álbum The Life of a Showgirl, y era su primera aparición en televisión desde que Kelce se arrodilló durante el verano. Norton la presionó para que le diera la fecha de la boda. Swift lo miró con complicidad y le dijo que pronto lo sabría. Entonces, ella apareció para invitarlo en el acto, según informó E! News .

Norton siguió el juego, fingiendo estar abrumado. Si ella lo invitaba, bromeó, debía ser algo importante. Swift no le negó la invitación. "¡Es enorme!", respondió. El hombre de 62 años nunca ha ocultado su admiración por la cantante. Una vez dijo que podría cambiar la economía de un país con solo aparecer, y se enorgullece de llamarse un "Swiftie abierto".

La planificación de la boda se ha ralentizado

Fuentes cercanas a la pareja afirman que la planificación ha quedado en segundo plano por ahora. Una fuente cercana declaró al boletín informativo de Rob Shuter que Swift y Kelce ni siquiera han terminado la mitad de su lista de invitados porque prefieren pasar tiempo juntos que estar trabajando en hojas de cálculo. El incierto futuro de Kelce en el fútbol americano también forma parte del panorama. Se espera que el ala cerrada de 36 años decida si jugará otra temporada de la NFL a principios de marzo, según el Daily Mail.

Una fuente le contó a Us Weekly en diciembre que Swift y Kelce planean casarse en el verano de 2026. Kelce ya ha dado pistas sobre el momento. Durante un episodio de enero de 2025 de New Heights, el podcast que presenta con su hermano Jason, comentó que la mayoría de sus amigos se casan en verano. El otoño coincide con el fútbol, señaló, así que probablemente no era una opción.

Page Six ha sugerido Ocean House, un resort en Watch Hill, Rhode Island, como posible sede. Se encuentra cerca de la finca Holiday House de Swift, valorada en 17,75 millones de dólares (14,3 millones de libras esterlinas). La publicación también sugirió el sábado 13 de junio de 2026, una fecha que encajaría con la famosa afición de Swift por el número 13.

¿Quién se espera que asista?

La pareja anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025, y desde entonces no ha cesado la conversación sobre la lista de invitados. El círculo íntimo de Swift parece un directorio de Hollywood . Se espera que Selena Gomez, quien ha mantenido una estrecha relación con Swift durante más de una década, asista junto con su mejor amiga de la infancia, Abigail Anderson. Es probable que las hermanas Haim, Gigi Hadid y la modelo Ashley Avignone también reciban invitaciones, según informó Cosmopolitan .

Por el lado de Kelce, Brittany y Patrick Mahomes parecen casi seguros. El mariscal de campo de los Chiefs invitó a Kelce a su boda en 2022, así que se espera que le devuelva el favor. El entrenador en jefe de Kansas City, Andy Reid, también es considerado para el puesto, junto con varios amigos de Travis de su época en Cleveland Heights.

Jason Kelce parece estar listo para ser el padrino. Sus hijas, Wyatt y Elliotte, podrían ser las niñas de las flores si se da el momento, mientras que su hermana menor, Bennett, podría unirse a ellas dependiendo de cuándo caiga el gran día. Swift ha cumplido con su parte de responsabilidades como dama de honor a lo largo de los años, defendiendo a Lena Dunham y Abigail Anderson en sus bodas, según Heavy.

Se espera la llegada de Blake Lively y Ryan Reynolds a pesar de los rumores de una ruptura relacionada con la batalla legal de la actriz con Justin Baldoni. Swift es la madrina de sus hijas, lo que debería asegurarles un lugar. La comediante Nikki Glaser, una fanática declarada de Swift, predijo una boda "por todo lo alto" en los MTV Video Music Awards de 2025. "Tiene que ser así", declaró a E! News. "Todo ha estado conduciendo a esto".

Us Weekly informó que Kelce se ha volcado en la planificación, algo que Swift aparentemente encuentra encantador. A pesar de los rumores iniciales de una gran fiesta, la pareja podría optar por una celebración más pequeña de lo esperado.

"No será una boda multitudinaria en cuanto a número de invitados", dijo una fuente. Swift, de 36 años, se ha mantenido alejada de los focos últimamente. Su última aparición pública fue una cita en Beverly Hills con Kelce el 12 de enero, según informó Entertainment Tonight .

En cuanto a Norton, no pudo resistirse a una broma más en su podcast. Bromeó diciendo que Kelce había "renunciado" y que él mismo podría aparecer ese día con un anuncio sorpresa. Sea cual sea su verdadero papel, el locutor parece disfrutar cada segundo de su estatus de experto.