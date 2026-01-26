Cuando Alex Honnold alcanzó la cima del Taipei 101 tras un ascenso sin cuerdas transmitido a todo el mundo, los espectadores se quedaron con una pregunta simple y urgente: ¿cómo bajó? La escalada se mostró en vivo y con todo detalle.

El descenso no fue así. Esa brecha ha impulsado un aumento de búsquedas y especulaciones, y la respuesta confirmada es mucho más sencilla de lo que muchos imaginaban.

¿Qué sucedió durante la escalada en vivo del Taipei 101?

Honnold escaló el rascacielos de 101 pisos y 508 metros sin cuerdas, arneses ni redes de seguridad durante el ascenso. La escalada fue el tema central de Skyscraper Live , una transmisión global de Netflix que lo siguió por el exterior de uno de los edificios más altos del mundo.

Las cornisas arquitectónicas y las características del diseño proporcionaron los únicos asideros y puntos de apoyo mientras escalaba, con las condiciones climáticas monitoreadas de cerca después de retrasos anteriores.

El ascenso duró alrededor de 90 minutos y terminó con Honnold de pie en la estructura superior del edificio, lo que generó reacciones inmediatas en línea que fueron desde el asombro hasta la incredulidad.

This is Alex Honnold. He freeclimbed El Capitan in Yosemite. He is quite literally the best freeclimber in the world. A gigantic skyscraper is just another day for him.

The greatest athletic achievement in history.



—Time-lapse video of Alex Honnold climbing a skyscraper with no ropes, no safety net.



Wind all around him. His wife watching and fans watching.



Plus millions during #SkyscraperLIVE



LETS GO

¿Por qué los espectadores preguntan cómo llegó hasta abajo?

Aunque la subida se mostró con claridad, la transmisión en vivo no se detuvo en el descenso. A medida que las cámaras se retiraban y el programa cambiaba de enfoque, muchos espectadores se quedaron con la duda de si Honnold había bajado o confiado en el equipo de seguridad.

Esa incertidumbre alimentó el debate en línea e hizo que la pregunta "¿cómo bajó Alex Honnold?" fuera una de las frases más buscadas relacionadas con el evento.

Cómo Alex Honnold bajó del Taipei 101

Varios informes fiables confirman que Honnold no intentó regresar al suelo en solo integral. Según The Sporting News , realizó un breve rápel desde la aguja antes de adentrarse en el interior del edificio para llegar al suelo.

Después de completar el ascenso, se puso el equipo de seguridad estándar para escalada y utilizó un arnés y un sistema de rapel para descender de la sección superior del edificio.

Desde allí, pasó al interior de Taipei 101 y utilizó las rutas de acceso normales del edificio, incluidos ascensores o escaleras, para regresar de forma segura al nivel del suelo.

Este método se ajusta a la práctica de escalada establecida. El logro reside en el ascenso, y descender sin protección habría supuesto un riesgo innecesario una vez completado el desafío principal.

Lo que se mostró y lo que no se mostró en la transmisión

La decisión de no mostrar el descenso completo contribuyó a la confusión. El programa priorizó la histórica ascensión y el momento en que Honnold llegó a la cima, mientras que los procedimientos de seguridad posteriores se transmitieron en gran medida fuera de cámara.

Los equipos de producción han aclarado desde entonces que el descenso implicó el uso de equipo de escalada de rutina y acceso al edificio en lugar de otra maniobra sin cuerdas.

Contexto de seguridad detrás de la decisión

Entre los escaladores de élite, es común usar protección tras un ascenso en solitario libre, sobre todo en estructuras artificiales como rascacielos. El descenso en rápel permite controlar el riesgo una vez alcanzado el objetivo principal.

En el caso de Honnold, el descenso confirmado siguió los protocolos de seguridad establecidos y no contradijo nada de lo mostrado durante el evento en vivo.

Reacción pública e interés continuo

Los momentos sin respuesta tras la escalada resultaron casi tan apasionantes como el ascenso mismo. Las búsquedas en línea, las publicaciones en redes sociales y las conversaciones de los espectadores se han centrado en la mecánica del descenso, lo que pone de relieve lo inusual que es ver una escalada en solitario libre de un monumento urbano en directo por televisión.

Ahora que disponemos de una confirmación clara, la pregunta que dominó las conversaciones posteriores a la escalada tiene una respuesta sencilla, incluso si el logro en sí sigue siendo extraordinario.