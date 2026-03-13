La actriz Valerie Bertinelli habla sobre una aterradora complicación de salud relacionada con los implantes mamarios que recibió por primera vez en la década de 1980.

En sus nuevas memorias, Getting Naked: The Quiet Work of Becoming Perfectly Imperfect, la estrella de 65 años comparte cómo un doloroso accidente y un implante roto llevaron a múltiples cirugías, una infección y una larga recuperación.

Según Page Six , Bertinelli dijo que el problema comenzó después de caerse por las escaleras de su casa y caer de bruces. Inmediatamente sintió que algo andaba mal.

"Bajé corriendo las escaleras, tropecé y caí sobre mi pecho derecho. Oí un chasquido. Supe exactamente lo que había pasado", escribió en el libro.

Los médicos confirmaron posteriormente que uno de sus implantes se había roto. Unas seis semanas después, se sometió a una cirugía para extraerlos. Cuando su médico se los mostró después, Bertinelli quedó impactada por su estado.

"Mi médico me mostró los implantes antiguos. Eran como huevos de avestruz, duros y con costras", recordó.

Al principio, la recuperación parecía ir sobre ruedas. Pero al cabo de unas semanas, la actriz notó síntomas preocupantes en su seno derecho. La piel cambió de color, la hinchazón empeoró y empezó a tener fiebre.

"Mi pecho derecho adquirió tonos verdes, amarillos y azules", escribió. Poco después, sintió mareos y náuseas.

Valerie Bertinelli describes ‘gross’ complications from breast implants: Looked like a ‘horror movie’ https://t.co/N5Yt7Bn9xw pic.twitter.com/R6YA3mxHKY — Page Six (@PageSix) March 10, 2026

Valerie Bertinelli detalla una infección aterradora

La infección se volvió tan grave que Bertinelli tuvo que someterse a una segunda cirugía sólo tres semanas y media después del primer procedimiento.

Los médicos extirparon el tejido infectado que rodeaba el implante. A pesar del tratamiento, la zona se derrumbó hacia adentro, creando lo que los médicos describieron como "craterización".

"La descripción era precisa", escribió. "Parecía una película de terror".

Según Bertinelli, la herida dejó un profundo agujero donde antes estaba parte del pezón. La experiencia la dejó conmocionada y enfrenta un largo proceso de sanación.

"Tengo suerte de haber sobrevivido", escribió. "Ese fin de semana me dio un susto de muerte".

Meses después, se sometió a una tercera cirugía para reparar el daño. Los médicos le insertaron un implante más pequeño y trabajaron para restaurar el tejido restante. Incluso después de ese procedimiento, Bertinelli dice que su pecho todavía luce irregular.

"Ahora son de dos tamaños completamente diferentes", escribió, explicando que el implante de un lado se asienta sobre el músculo, mientras que el otro permanece deformado, informó E! News .

Bertinelli espera que una cuarta cirugía ayude a equilibrar las cosas y cerrar finalmente el capítulo de su viaje con implantes mamarios.

La actriz, que comparte un hijo, Wolfgang Van Halen, con el fallecido músico de rock Eddie Van Halen, dice que la experiencia cambió la forma en que ve su cuerpo.