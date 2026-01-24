Andrew Mountbatten-Windsor se vio obligado a entregar su licencia de armas de fuego después de que la policía se presentara en Royal Lodge exigiéndole que entregara su certificado de armas.

El ex duque de York, de 65 años, entregó su certificado de escopeta y armas de fuego el 19 de noviembre de 2025 tras una visita de la unidad de licencias de armas de fuego de la Policía Metropolitana, según confirmó la BBC . No habló directamente con los agentes. En su lugar, se comunicaron con su ayuda de cámara.

Un portavoz del Met se limitó a confirmar que el certificado había sido entregado, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, fuentes del palacio pintan un panorama más sombrío.

Se dice que el asediado Andrés se encuentra en una situación difícil desde que su hermano, el rey Carlos, lo despojó de sus títulos en octubre. Una fuente cercana declaró al National Examiner que oscila entre la rabia y la desesperación, sumido en la autocompasión y diciéndole a cualquiera que lo escuche que su vida ha sido destrozada.

El personal lo vigila constantemente

La decisión de retirarle la licencia de armas no fue rutinaria. Radar Online informó que había aumentado la preocupación por darle a Andrew acceso a armas. La preocupación no se debía solo a imprudencia, sino a su propia seguridad.

El personal de la Logia Real ahora lo vigila constantemente. Esto se hace por orden directa del Rey, según fuentes, que describieron el acuerdo como una forma discreta de supervisión de su bienestar. Existe una gran preocupación por el deterioro de su salud mental desde que perdió su estatus real.

Cabalgando solo bajo la lluvia

La entrega de armas se produjo semanas antes de la Navidad de 2025, cuando Andrés estuvo notoriamente ausente de las festividades familiares. Mientras sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, caminaban hacia la iglesia en Sandringham junto al rey, Andrés fue visto cabalgando solo por Windsor Park bajo la lluvia torrencial.

Al parecer, perder su permiso para disparar lo ha llevado al límite. Según informes, ha estado diciendo que su difunta madre , la reina Isabel II, jamás habría permitido que esto sucediera. Cree que se revolcaría en su tumba ante la humillación.

Andrew solía ser un habitual de los fines de semana de caza en las fincas reales. Organizaba reuniones exclusivas en Sandringham y Balmoral para amigos adinerados y contactos de negocios. En uno de estos eventos, en el año 2000, Ghislaine Maxwell celebró su 39.º cumpleaños con una cacería de faisanes. Jeffrey Epstein también estuvo allí.

Sus armas aún se guardan en la Logia Real, pero ahora solo puede tocarlas bajo estricta supervisión de expertos. Nuevas condiciones rigen quién puede acceder a las armas y cómo se almacenan.

Incluso sus propias hijas se han alejado

Según informes, la princesa Eugenia, de 35 años, ha cortado todo contacto con su padre. El Mail on Sunday informó que no ha habido comunicación entre ellos. Su hermana mayor, Beatriz, de 37 años, intenta mantener un pie en cada bando, pero este equilibrio está pasando factura.

Ya nadie en la familia está dispuesto a arriesgarse por él. Incluso su exesposa, Sarah Ferguson, quien ha estado viviendo con él en la mansión de 30 habitaciones, tendrá que buscarse un lugar propio cuando él se mude.

Andrew pronto será expulsado de la Logia Real y enviado a una propiedad más pequeña en la finca de Sandringham, en Norfolk. Está muy lejos de Windsor y del centro de la actividad real.

Una fuente del palacio lo expresó sin rodeos. Describió a Andrés como una bomba de relojería. La familia mantiene las distancias y espera que no haga nada que empeore la situación.

El rey Carlos retiró formalmente a Andrés los títulos, honores y su condición de Su Alteza Real el 30 de octubre de 2025 tras nuevas revelaciones sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, que detallaban sus acusaciones contra él, aumentó la presión. Andrés mantiene que no hizo nada malo.