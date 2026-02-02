El panorama visual de la política estadounidense ha experimentado una marcada transición en la última década. Dentro del Partido Republicano, ha surgido una estética específica que prioriza el glamour de alta definición y la intervención cosmética significativa, y esta evolución se ha observado entre las mujeres más cercanas al presidente estadounidense Donald Trump .

La transformación, conocida como "look MAGA", suele caracterizarse por rellenos dérmicos densos, carillas blancas brillantes y bronceador intenso. Los críticos han criticado abiertamente estos cambios, sugiriendo que algunos resultados parecen "similares a Maléfica o a un muñeco de Saw".

Aquí están las 10 mujeres con las transformaciones más irreconocibles

Melania Trump

La Primera Dama, Melania Trump, siempre ha sido una belleza. Comenzó su carrera como modelo y se mantuvo deslumbrante durante su segundo mandato como Primera Dama. Sin embargo, muchos notaron sus labios fruncidos, sus ojos entrecerrados y sus mejillas marcadas, lo que llevó a algunos a especular que se había sometido a cirugía plástica.

Melania, sin embargo, se mantuvo firme en que su belleza era natural. "No hice ningún cambio", declaró la esposa de Trump. Insistió en que llevaba una vida saludable y aclaró que estaba en contra del bótox y las inyecciones, pues creía que dañaban el rostro y los nervios.

"Soy yo. Envejeceré con gracia, como mi madre", dijo (a travésde Glow Memo ).

Ivanka Trump

La apariencia de Ivanka Trump ha evolucionado significativamente desde sus inicios como socialité y ejecutiva de Manhattan. Durante su etapa como asesora principal en el Ala Oeste, sus rasgos lucían más refinados y definidos.

La transformación de la primera hija es sutil, pero muchos coinciden en que luce impecable. El cirujano plástico Gary Motykie Express declaró a US Express que probablemente se sometió al menos a una rinoplastia, un aumento de mentón y carillas. Según su cálculo, Ivanka gastó $50,000 en cirugía facial para lograr su apariencia actual.

Lara Trump

Lara Trump, esposa de Eric Trump, es conocida por su estética de alta definición. Sin embargo, al igual que su cuñada, Ivanka, muchos también notaron su cambio de apariencia con los años, desde pómulos más definidos, labios carnosos y una mirada gélida.

El Dr. Frederick Weniger opinó sobre la transformación de Lara y, en su opinión profesional, la nuera de Trump se sometió a una combinación de procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos. Weniger declaró a Glam que sus cejas se ven ligeramente más altas y arqueadas en fotos recientes. Probablemente también se aplicó bótox para lograr una frente notablemente lisa y es posible que se haya sometido a un minilifting facial o un lifting de plano profundo, ya que la línea de su mandíbula apenas cambió.

Kimberly Guilfoyle

La apariencia de Kimberly Guilfoyle ha cambiado quizás más que la de cualquier otra figura en la órbita de MAGA. Durante su etapa como fiscal en San Francisco y presentadora de Fox News, tenía un aspecto profesional más tradicional, pero desde que se unió a la campaña de Trump, su uso de rellenos y cosméticos atrevidos ha sido tan evidente que luce irreconocible.

El Dr. Dennis Schimpt , cirujano plástico, estaba convencido de que se había aplicado bótox para eliminar las líneas de expresión de la frente y las patas de gallo alrededor de los ojos. Además, probablemente se había aplicado rellenos para mejorar su estructura ósea y mantener su apariencia juvenil. Sin embargo, muchos consideran que su transformación física no es tan llamativa porque, para ellos, se veía mejor años atrás.

Alina Habba

Alina Habba, quien fue contratada como abogada de Trump en 2021, se encuentra entre las mujeres del círculo del presidente con el "rostro Mar-a-Lago". Muchos notaron sus labios grandes, mejillas prominentes y nariz estrecha. Esto podría deberse a su maquillaje, pero en cualquier caso, su apariencia era más acorde con la del resto de las mujeres cercanas a Trump.

Carolina Leavitt

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca representa a la generación más joven del movimiento MAGA. Con apenas veintitantos años, Karoline Leavitt ya ha adoptado la imagen refinada característica de las mujeres que sirven en la administración.

Su transformación de estudiante deportista a portavoz política implicó un cambio significativo en su apariencia y presentación. Mantiene una apariencia nítida y televisiva que encaja a la perfección con el panorama visual republicano moderno.

Aunque ha permanecido reservada sobre su transformación, hay rumores de que se sometió a una rinoplastia, rellenos de labios y mejoras no quirúrgicas como rellenos en el mentón y la mandíbula", dijo el Dr. Raffi Hovsepian, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado por tres juntas.

Kristi Noem

Kristi Noem, la primera gobernadora de Dakota del Sur y Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., también se parece al resto de las mujeres que rodean a Trump. El New York Times incluso calificó su transformación como la "Trumpificación de Kristin Noem".

Desde entonces, ha lucido labios más carnosos, pestañas más gruesas y un peinado espectacular. Sin embargo, al igual que Guilfoyle, muchos desaprobaron su nuevo look. Alguien comentó en X (antes Twitter ) que "antes era guapa y ahora es rara".

Laura Loomer

Laura Loomer es conocida por sus provocativas acrobacias políticas y su igualmente impactante transformación física. Su estructura facial ha sufrido alteraciones visibles, en línea con la tendencia de rellenos voluminosos y aumentos de labios observada entre las mujeres MAGA.

Los expertos observaron sus labios carnosos y voluminosos, la mandíbula perfilada, las cejas levantadas y la frente firme. Muchos están convencidos de que se sometió a bótox, rellenos, injertos de grasa y un lifting facial, entre otros procedimientos, según Turkey Luxury Clinic .

Ronna McDaniel

Trump nombró a Ronna McDaniel para el liderazgo del Comité Nacional Republicano en 2017 para centrarse en la recaudación de fondos y el crecimiento del partido. Renunció a su cargo a principios de 2024, pero durante su tiempo en la administración, muchos también notaron su rostro de Mar-a-Lago, y algunos la apodaron la "MAGA-bot". Un cambio notable en su apariencia son sus labios más carnosos, lo que ha llevado a algunos a especular que se ha inyectado los labios.

Nicki Minaj

El ícono musical mundial abrazó plenamente su lado MAGA cuando se unió a Erika Kirk en un evento de Turning Point en Arizona en diciembre. Si bien su postura política sorprendió a algunos, muchos comentaron que había indicios de que apoyaba a la actual administración.

Minaj recientemente hizo una declaración, llamándose a sí misma la "fan número uno" de Trump después de unirse al POTUS en el escenario en Washington, DC.

"Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", dijo Minaj, quien fue vista de la mano de Trump en el podio del evento. "Y el odio o lo que la gente dice no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más".

Estos drásticos cambios en la apariencia reflejan una tendencia más amplia: las noticias sugieren que ahora se requiere una apariencia específica para ingresar al círculo íntimo. Las comparaciones entre el antes y el después siguen alimentando debates sobre la intersección de la política, el poder y la apariencia física.