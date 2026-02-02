Ninguna familia quiere hacer una llamada de emergencia. Pero en la madrugada del viernes 30 de enero, la tranquilidad en casa de Catherine O'Hara se convirtió en una crisis médica. Nuevos detalles nos ofrecen una visión devastadora de los últimos problemas de la leyenda de la comedia antes de fallecer a los 71 años.

El audio de Dispatch revela una cronología crítica

Estamos aprendiendo más sobre la cronología de los acontecimientos antes de que el mundo perdiera a este ícono de Hollywood. Según el audio específico del 911, la situación se volvió crítica mucho antes del amanecer.

Los paramédicos llegaron al lugar a las 4:48 a. m. El informe indicaba que la actriz sufría una grave dificultad para respirar. Los registros del operador muestran que se trataba de una situación de alto estrés. Los servicios de emergencia tuvieron que trabajar a contrarreloj para estabilizarla en cuanto entraron en la vivienda.

Al llegar, quedó claro que no se trataba de un susto menor. O'Hara fue trasladada de urgencia al hospital en estado "grave". Esta clasificación sugiere que sus constantes vitales ya estaban en peligro. Los paramédicos hicieron todo lo posible en esos momentos críticos, pero no fue suficiente. Falleció poco después de llegar al hospital.

Aún quedan preguntas sobre su repentino declive

Aunque los informes confirman que presentaba dificultad respiratoria, la causa real de su muerte aún no se ha hecho pública. Se desconoce por qué su estado empeoró tan rápidamente. Los informes lo describen como una "enfermedad breve", lo que significa que probablemente ocurrió de repente. No parece que estuviera librando una batalla de salud a largo plazo.

Hace apenas unos meses, hubo indicios de que quizás no todo era perfecto, aunque los afrontó con gracia. Hizo su última aparición pública en los Premios Emmy el 14 de septiembre de 2025. Estaba allí para celebrar su trabajo, nominado por The Studio y The Last of Us .

La gente en la alfombra roja notó que se veía algo frágil, lo que despertó cierta preocupación. Sin embargo, O'Hara seguía sonriendo con un llamativo vestido negro junto a su esposo, Bo Welch. Irradiaba fuerza a pesar de su aspecto físicamente delicado.

La emotiva despedida de Macaulay Culkin

El dolor golpea a todos con fuerza, pero es especialmente palpable para Macaulay Culkin. Su vínculo con O'Hara trascendió con creces la dinámica ficticia entre madre e hijo en "Mi pobre angelito" .

El viernes por la tarde, al conocerse la noticia, Culkin publicó un emotivo homenaje en Instagram . Compartió un collage de fotos que contrastaba sus caóticas escenas cinematográficas con una tierna foto reciente de ambos abrazándose. Era una representación visual de una conexión para toda la vida.

Su título fue una despedida conmovedora hacia la mujer a quien consideraba una segunda madre.

"Mamá. Creí que teníamos tiempo", escribió Culkin. "Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego".

Su homenaje destaca lo inesperado que fue. El impacto de su muerte ha hecho que su círculo más cercano acepte que simplemente se les acabó el tiempo.

Hollywood reacciona

El resto de la comunidad actoral inundó las redes sociales con cariño, demostrando cuánto se apreciaba a O'Hara. El actor Tony Cavalero fue uno de los primeros en mostrar su apoyo, comentando: "Le mandamos a ella, a su familia y a todos ustedes mucho cariño ❤️".

John Stamos añadió un breve pero contundente mensaje: "¡Lo siento, amigo!". Fue un gesto de condolencia para Culkin y la familia de actores que consideraban a O'Hara una amiga. Mientras la industria procesa la pérdida, la atención se centra en la alegría que trajo a millones de personas, incluso cuando los detalles de su angustiosa última mañana ensombrecen el día.