La actriz surcoreana Seo Yoo Jung se sinceró sobre una experiencia profundamente inquietante de su pasado, revelando lo que describió como el regalo más escalofriante que jamás recibió de un exnovio. La revelación surgió durante un video reciente de YouTube subido a su canal, donde la actriz celebraba su cumpleaños con su equipo de producción.

Seo, ampliamente reconocida por su papel secundario en el exitoso drama de 2018, Mr. Sunshine, parecía relajada al compartir recuerdos de su cumpleaños. Sin embargo, su estado de ánimo cambió cuando comenzó a relatar un regalo que dejó a su personal visiblemente impactado. Según la cobertura de Koreaboo , la actriz explicó que el regalo inicialmente no la alarmó, pero años después adquirió un significado mucho más inquietante.

Al presentar su historia, Seo recordó un momento de una relación pasada antes de brindar el sorprendente detalle.

Hace mucho tiempo, alguien con quien salía me regaló un collar, pero estaba hecho con uno de sus propios dientes. Creo que era una muela.

—Seo Yoo Jung

Continuó describiendo cómo se hizo el collar, ofreciendo más información sobre por qué sus sentimientos sobre el regalo han cambiado con el tiempo. Hablando con franqueza, Seo reflexionó sobre su reacción en aquel entonces y ahora.

En aquel momento, creo que me gustó... Pero ahora, al mirar atrás, parece que simplemente no quería comprar un collar. Perforó el diente y lo convirtió en un collar con una cadena de plata. Definitivamente no parecía la primera vez que hacía algo así.

—Seo Yoo Jung

Según informó Xportsnews , la actriz también reveló que la historia no terminó con la ruptura. Explicó que ella y el hombre se separaron poco antes de Navidad, lo que provocó una petición inesperada.

Salí con él un tiempo, pero rompimos unos días antes de Navidad. Cuando llegó la Navidad, recibí un mensaje sobre las 8 de la tarde que decía: "Devuélveme el collar que hice con mi diente". Pensé que lo estaba usando como excusa para volver a verme. Pero en ese momento, no pensé tan lejos; solo pensé: "¿Quieres que te devuelva el collar que me regalaste por Navidad? ¡Qué asco!", así que lo devolví por correo.

—Seo Yoo Jung

Tras la historia, miembros del equipo de producción preguntaron si el exnovio era otra celebridad. Seo respondió con un breve "¡Shhh!" y se negó a dar más detalles, lo que despertó la curiosidad de los espectadores.

Seo Yoo Jung se casó con un empresario en 2017 y tiene una hija con él. Tras separarse en 2020, confirmó en 2023 que la pareja había finalizado su divorcio.