La incesante llovizna hizo poco para oscurecer la figura detrás del volante mientras Andrew Mountbatten-Windsor era fotografiado saliendo de la extensa propiedad de Royal Lodge el domingo por la mañana, una rara aparición pública que se produjo apenas horas después de que el tramo más dañino de los archivos de Jeffrey Epstein lo hundiera más profundamente en el escándalo.

El momento no pudo haber sido peor para el asediado hermano menor del rey. Tan solo 24 horas antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había publicado más de tres millones de páginas de documentos, junto con miles de fotografías y vídeos, que revelaban el alcance de su relación con el financiero pedófilo convicto. Entre los archivos se encontraban imágenes que dominaron las portadas del domingo: fotografías que parecían mostrar al exduque de 65 años agachado a cuatro patas junto a una mujer no identificada tendida en el suelo, con las manos sobre su abdomen.

Esta liberación representa el acto final de un proceso de divulgación legalmente obligatorio, que ha desmantelado sistemáticamente lo que quedaba de la reputación de Andrew. Los correos electrónicos intercambiados entre 2011 y 2012 revelan una correspondencia que continuó años después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar la prostitución de una menor, lo que contradice las afirmaciones previas de Andrew sobre la cronología de su amistad.

Nuevos archivos de Epstein encienden demandas para el testimonio de Andrew

PM on way back from China asked to comment on Epstein files release said Andrew Mountbatten of Windsor will be failing victims of Jeffrey Epstein if he fails to take the stand.



Full remarks: ‘I have always approached this question with the victims of Epstein in mind. Epstein’s… https://t.co/SSguIqdlRx — Beth Rigby (@BethRigby) February 1, 2026

La publicación ha reavivado un intenso debate sobre si el expríncipe británico debería ser interrogado formalmente por las autoridades estadounidenses. Sir Keir Starmer , en declaraciones a la prensa durante una gira de cuatro días por Asia, agudizó su discurso durante el fin de semana. "Cualquiera que tenga información debe estar dispuesto a proporcionarla en cualquier forma que se le solicite", declaró el primer ministro el sábado. "No se puede priorizar a las víctimas si no se está dispuesto a hacerlo".

Esto marcó una notable escalada respecto a la postura anterior, más cautelosa, de Starmer. Cuando el Comité de Supervisión de la Cámara contactó por primera vez a Andrés en noviembre para solicitar una "entrevista transcrita" sobre su larga amistad con Epstein, Starmer se limitó a expresar su apoyo a la presentación de testigos, sin llegar a señalar al hermano del Rey.

Gloria Allred, la destacada abogada estadounidense que ha representado a 27 víctimas de Epstein, fue aún más directa. "La Policía Metropolitana debería reabrir la investigación de Andrew", declaró a la prensa. "Además, Andrew debería ofrecerse como voluntario para hablar ante el Congreso , aunque ha negado haber cometido ningún delito. Debería hacerlo para que los supervivientes sepan lo que observó y lo que ocurrió en la escena del crimen".

Las llamadas se producen a pesar de las reiteradas negaciones de Andrew de haber cometido cualquier delito. En 2022, pagó millones a Virginia Giuffre —una mujer a la que afirmó no haber conocido nunca— para resolver una demanda civil por agresión sexual que alegaba que Epstein y Ghislaine Maxwell la habían traficado con él cuando tenía 17 años. El acuerdo no incluía ninguna admisión de responsabilidad ni culpabilidad, aunque Andrew expresó su arrepentimiento por su relación con Epstein y reconoció que Giuffre había "sufrido tanto como víctima de abuso como consecuencia de ataques públicos injustos".

Aumenta la presión del gobierno a medida que surgen preguntas sobre la extradición

El secretario de Comunidades, Steve Reed, añadió peso gubernamental al coro de voces que exigían la cooperación de Andrew. En su aparición en el programa Sunday Morning With Trevor Phillips de Sky News, Reed declaró inequívocamente que Andrew "claramente tiene conocimiento de lo que estaba sucediendo".

Al ser presionado sobre si el Gobierno accedería a una posible solicitud de extradición estadounidense, Reed dudó. "Ahora me está preguntando detalles de la legislación que dependería del tipo de delito que se haya cometido o no. Es completamente hipotético", respondió. "No me parece sensato que venga aquí y empiece a hablar hipotéticamente sobre situaciones que podrían existir o no".

Sin embargo, Reed dejó claro dónde creía que residía la obligación moral. Haciéndose eco del énfasis del primer ministro en un enfoque centrado en las víctimas, añadió: "Pero el principio aquí es muy claro: Andrew Mountbatten-Windsor claramente comprendió lo que estaba sucediendo y debería testificar, porque las víctimas merecen y necesitan que él, y cualquier otra persona que haya presenciado lo sucedido, lo haga".

El secretario de Comunidades admitió no tener ni idea de si el gobierno tenía la autoridad legal para obligar a Andrew a participar en una investigación del Congreso. La cuestión sigue siendo en gran medida teórica, por ahora. Los abogados de Andrew se han resistido previamente a las propuestas de entrevistas directas con los fiscales federales, sugiriendo en cambio que respondiera las preguntas por escrito, un formato que, según argumentaron, sería admisible en los tribunales británicos. Para septiembre de 2020, los fiscales estadounidenses habían abandonado los esfuerzos para conseguir una entrevista voluntaria e indicaron que intentarían obtener su testimonio a través de los tribunales británicos. No hay indicios de que Andrew haya prestado jamás dicho testimonio.

Andrew también ha ignorado la citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En noviembre de 2025, el comité lo acusó de "ocultarse" de las autoridades estadounidenses tras no responder a su solicitud de una entrevista transcrita.

La larga sombra de Epstein

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual. El médico forense de la ciudad de Nueva York dictaminó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, aunque las circunstancias —incluidas las inspecciones inadecuadas por parte de los guardias de la prisión y el mal funcionamiento de las cámaras fuera de su celda— generaron especulaciones generalizadas y teorías conspirativas.

Para Andrew, la asociación ha resultado desastrosa. Primero intentó contener el daño con una entrevista a la BBC en 2019, ahora infame, que fracasó estrepitosamente. Los críticos criticaron duramente su falta de empatía hacia las víctimas de Epstein y sus explicaciones inverosímiles, incluyendo la afirmación de que no podía estar "sudando profusamente" —como alegó Giuffre— porque una afección médica le impedía transpirar.

En octubre de 2025, Andrés renunció voluntariamente a varios títulos, incluido el de duque de York, con la esperanza de distanciarse del escándalo. Resultó insuficiente. Al mes siguiente, el rey Carlos despojó a su hermano del título de "príncipe" mediante Cartas Patentes bajo el Gran Sello del Reino, lo que le quitó el derecho a ser llamado "Su Alteza Real" y lo excluyó formalmente de la Lista de Nobles. El monarca también notificó formalmente a Andrés que renunciara a su contrato de arrendamiento de Royal Lodge, la finca de 30 habitaciones en Windsor donde reside desde 2004.

Se espera que Andrés se traslade a Marsh Farm, en la finca de Sandringham, Norfolk, a mediados de febrero, una mudanza financiada con fondos privados del rey. Si bien sigue siendo el octavo en la sucesión al trono, ha sido prácticamente exiliado de la vida real.

Los archivos más recientes solo agravan su situación. Además de las fotografías, los documentos incluyen un correo electrónico de 2010 en el que Epstein aparentemente se ofreció a presentarle a Andrew a una mujer rusa de 26 años, así como una invitación a Epstein a cenar en el Palacio de Buckingham, una propuesta que Epstein rechazó. Los intercambios ocurrieron dos años después de que Epstein se declarara culpable.

Andrés no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las nuevas revelaciones, ni tampoco el Palacio de Buckingham. Mientras la lluvia seguía cayendo el domingo por la mañana, el hombre antes conocido como Su Alteza Real el Duque de York se alejó de la Logia Real, ensombrecido, como siempre, por el espectro de Jeffrey Epstein.