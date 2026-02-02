Salish Matter es una de las adolescentes más famosas de YouTube hoy en día. Apareció por primera vez en el canal de su padre, Jordan Matter, cuando era niña, y sus fans se enamoraron de ella al instante. Antes de conseguir millones de seguidores en la plataforma, Jordan trabajaba como fotógrafo profesional. Más tarde, se aventuró a fotografiar a jóvenes bailarines y atletas, la mayoría de los cuales se han hecho amigos de su hijo menor, Salish.

Ahora que es adolescente, Salish ha empezado a hacerse un nombre. El año pasado, lanzó una marca de cuidado de la piel llamada Sincerely Yours, y sus productos se agotaron en cuestión de minutos. Fue también durante esta época que ella y su padre tuvieron su primer encuentro en un centro comercial American Dream en Estados Unidos. Sin embargo, la policía tuvo que clausurar el evento por la fuerza ante el temor de una posible estampida. El fin de semana pasado, el dúo padre-hija de YouTube apareció en el canal de Jon Youshaei, donde Jordan y Salish describieron cómo es ser una de las familias más famosas de YouTube.

El fin de semana pasado, el dúo padre-hija de YouTube apareció en el canal de Jon Youshaei. Jordan y Salish describieron cómo es ser una de las familias más famosas de YouTube. También compartieron sus reflexiones sobre algunos de los problemas que han enfrentado en los últimos años.

A continuación se presentan cuatro conclusiones clave de su entrevista.

Más popular que Taylor Swift

Youshaei le dijo a Salish durante su entrevista que ahora se ha vuelto más popular que Taylor Swift , al menos entre la Generación Z. En Famous Birthday, el motor de búsqueda utilizado para clasificar quién es el más popular, se reveló que Salish recibió más votos que la cantante.

Además de Swift, Salish y Jordan parecen haberse vuelto más populares que Mr. Beast. El entrevistador confirmó que 87.000 personas acudieron al centro comercial American Dream para conocer a los dos YouTubers. Por otro lado, menos de 87.000 personas acudieron a conocer a Mr. Beast cuando tuvo un encuentro en el mismo lugar.

Jordania nunca obliga a Salish

A diferencia de otros "kidfluencers", Jordan dejó claro que Salish nunca está obligada a hacer nada que no le guste. De hecho, la joven de 15 años también tiene control sobre lo que se muestra de ella en su canal de YouTube. El padre de dos hijos dijo que si ve que Salish no se ve muy feliz o cómoda en el set, lo dejaría todo, incluso si eso significa perder millones.

Aumento salarial rechazado

Jordan ha estado invirtiendo y ahorrando el dinero de su hija para cuando finalmente pueda conseguirlo. Parte de los ingresos de su canal de YouTube se destinan a una cuenta para Salish, que podrá obtener cuando cumpla 18 años. También hay otra cuenta a la que podrá acceder cuando cumpla 25.

Hubo una vez en que Jordan le ofreció un aumento a su hija, pero Salish se negó. La joven YouTuber dijo que no le gusta pedirle dinero a su padre. También dijo que se siente incómoda al recibir un supuesto aumento por algo que disfruta haciendo.

Cita en pantalla con Kaido Lee Roberts

La cita en pantalla de Salish con su compañero YouTuber Kaido Lee Roberts acumuló más de 20 millones de visualizaciones en la plataforma. Algunos padres, según se informa, estaban preocupados por la posibilidad de que Jordan permitiera a su hija adolescente tener una cita y, peor aún, lucrarse con ella.

Sin embargo, durante la entrevista, Jordan detalló cómo tomaron la decisión. Compartió que Kaido y Salish ya habían tenido una cita privada antes de grabar el video. Después de pasar tiempo juntos, Kaido le envió un mensaje a Jordan para preguntarle si podía invitar a Salish a otra cita. Jordan le preguntó qué tenía planeado Kaido y le dio una lista de cinco cosas que quería experimentar con Salish.

Jordan le contó a Salish su idea de permitir que Kaido hiciera las cinco citas y que las grabaran. Salish aceptó sin ninguna obligación. Después de su cita en pantalla, Jordan le preguntó a Salish si quería tener una tercera cita con Kaido. Pero el padre protector les dijo a los espectadores que la tercera cita ya no se grabaría para proteger la privacidad de los dos jóvenes.