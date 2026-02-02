Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la copresentadora del programa Today, Savannah Guthrie, ha sido reportada como desaparecida en el sur de Arizona, lo que provocó una activa operación de búsqueda y rescate y recibió asistencia de investigadores de homicidios.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima , Nancy fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su residencia, cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, en la zona de Catalina Foothills, a las afueras de Tucson . Las autoridades afirman que fue vista entre las 9:30 y las 9:45 p. m. aproximadamente, antes de que se descubriera su desaparición al día siguiente.

Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo 1 de febrero para reportar la desaparición de Nancy. Durante una rueda de prensa, el sheriff Chris Nanos declaró que se observaron "circunstancias inquietantes o preocupantes" en su domicilio, lo que alertó. Este descubrimiento motivó al departamento del sheriff a solicitar la asistencia de detectives de homicidios, aun cuando las autoridades enfatizan que el caso se maneja principalmente como una operación de búsqueda y rescate . No se ha confirmado que se trate de un delito, pero las autoridades no lo descartan.

Los funcionarios del sheriff han clasificado a Nancy como "adulta vulnerable", considerando su edad y la urgencia con la que los equipos están buscando en los alrededores. Se ha contactado a hospitales locales para localizarla, pero las autoridades afirman que hasta el momento no se han obtenido avistamientos ni pistas creíbles de los centros médicos. Equipos de búsqueda aérea y terrestre continúan inspeccionando la zona mientras se desarrolla la investigación.

Nancy Guthrie mide aproximadamente 1,65 m, pesa alrededor de 70 kg, tiene cabello castaño y ojos azules . Las autoridades no han revelado información específica sobre su vestimenta cuando fue vista por última vez. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

La noticia llega en un momento difícil para Savannah Guthrie , quien recientemente regresó a Today tras una baja médica de varias semanas por una cirugía de cuerdas vocales. Savannah estuvo fuera del aire durante la mayor parte de enero y regresó al estudio el 26 de enero , compartiendo parte de su recuperación con los espectadores. Aún no se sabe si aparecerá en el programa Today esta semana debido a su emergencia familiar.

Savannah no ha publicado un comentario público específicamente sobre la desaparición de su madre, aunque representantes de la familia han expresado su agradecimiento por la preocupación y el apoyo del público mientras las autoridades continúan la búsqueda.