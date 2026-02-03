Un influencer brasileño que apoyó abiertamente al presidente estadounidense Donald Trump , incluidas sus políticas de inmigración, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Júnior Peña, conocido por narrar la "realidad de EE. UU." para el público latinoamericano en TikTok e Instagram , supuestamente tuvo problemas administrativos con una audiencia de inmigración pospuesta. A pesar de elogiar públicamente la ofensiva de Trump contra la inmigración y afirmar que solo se persiguió a "delincuentes", la detención de Peña demuestra cómo incluso quienes apoyan políticas estrictas pueden enfrentarse al sistema de inmigración estadounidense.

¿Por qué detuvieron a Junior Peña?

Según el Daily Beast , Peña fue detenido el sábado en el Centro de Detención Delaney Hall de Newark, Nueva Jersey . Fuentes indican que el arresto se debió a un error administrativo. El aplazamiento de su audiencia de inmigración no se registró correctamente, lo que dio la impresión de que no se presentó a la audiencia.

Un amigo dijo a las fuentes que este percance provocó que ICE lo marcara para detención.

Peña, quien llegó a Estados Unidos en 2009, ha conseguido 1,3 millones de seguidores en TikTok y casi 500.000 en Instagram. Compartía con frecuencia contenido que explicaba la vida de un inmigrante en Estados Unidos y promovía las políticas migratorias de Trump, asegurando a menudo a su audiencia que solo se dirigía a quienes tenían antecedentes penales.

Apoyo a Trump y declaraciones públicas

Peña expresó abiertamente su apoyo a la administración de Trump.

En un video publicado antes de su detención, les dijo a sus seguidores: "Quería decirles que no tengan tanto miedo, hay mucha gente asustada. Hay muchos influencers sembrando el miedo entre los inmigrantes sin tener hechos, pruebas ni comprobantes de que alguien haya sido deportado".

Esta declaración tenía como objetivo calmar a los espectadores ansiosos y al mismo tiempo reflejar su confianza en el enfoque migratorio de Trump, que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, promovió como centrado en "lo peor de lo peor".

Sin embargo, los datos del Proyecto de Datos de Deportación indican que sólo alrededor del 28% de los detenidos durante la represión tenían condenas penales a mediados de octubre de 2025, lo que pone de relieve una brecha entre las garantías públicas de Peña y las estadísticas de deportación reales.

Cifras récord de ciudadanos brasileños deportados

La detención de Peña se produce en medio de cifras de deportaciones históricamente altas.

La Policía Federal de Brasil informó que 2.268 ciudadanos brasileños fueron deportados de Estados Unidos en 2025, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2020. Estas cifras han amplificado los debates sobre las políticas de control de la inmigración y la veracidad de las afirmaciones públicas sobre quiénes son los objetivos.

Tras su arresto, el abogado de Peña, Andrew Lattarulo, está trabajando para evitar su traslado a otro estado, manteniéndolo en el centro de Newark mientras continúa el proceso. Mientras tanto, sus amigos han lanzado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales y las costas judiciales. Hasta el lunes, la recaudación de fondos había alcanzado su objetivo de 26.000 libras esterlinas (32.000 dólares). El organizador, Jorge Saboia, destacó la importancia de las donaciones: "Cada dólar marcará una gran diferencia para garantizar que Junior tenga la mejor oportunidad posible de resolver su caso y regresar a la comunidad a la que siempre ha apoyado".

Las redes sociales reaccionan al arresto de Peña

La detención de Peña ha provocado bromas en Internet y muchos observadores citan la ironía de que un partidario de Trump enfrente consecuencias de las mismas políticas que él promovió.

Não tem como não rir do Junior Pena. O brasileiro que faz campanha pro Trump e termina preso pelo ICE. É um nível de autossabotagem que precisa ser estudado.

O cara tá incomunicável enquanto passa vergonha com esse vídeo que ele postou em seu próprio perfil no instagram em 2025. pic.twitter.com/IIVAH2KSGJ — Túlio Veneno (@tulioveneno) February 1, 2026

Algunos comentaristas calificaron sus elogios públicos a la administración de "autosabotaje", mientras que otros advirtieron que presentar el "sueño" americano como garantizado bajo estrictas normas de inmigración puede ser engañoso.