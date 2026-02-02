Pepsi vuelve a ser el centro de atención del Super Bowl con un nuevo y divertido anuncio que revive el icónico Pepsi Challenge y se burla de un momento viral de la pareja Coldplay.

El comercial, titulado "The Choice", debutó en línea el jueves 29 de enero, antes de su emisión de 30 segundos durante el juego del 8 de febrero.

El anuncio está protagonizado por un oso polar, asociado desde hace mucho tiempo a Coca-Cola, que con los ojos vendados elige Pepsi Zero Azúcar en lugar de Coca-Cola Zero Azúcar.

"Lo hace entretenido. Lo hace interesante. Genera una conversación", dijo el director de marketing de PepsiCo Beverages, Mark Kirkham, a USA TODAY , enfatizando el comentario lúdico sobre la rivalidad entre marcas.

Después de la prueba de sabor, el oso emprende "un viaje de autodescubrimiento" y visita a un terapeuta interpretado por el director ganador del Premio de la Academia, Taika Waititi (JoJo Rabbit).

El éxito de Queen, "I Want to Break Free", prepara el escenario para un encuentro con un oso amante de Pepsi, que culmina en una secuencia de concierto donde los dos aparecen "Coldplayed" en un Jumbotron, con bebidas en la mano.

El resurgimiento del Desafío Pepsi por parte de Pepsi marca el 50.º aniversario de la campaña, cuyo objetivo original era destacar las diferencias de sabor entre Pepsi y Coca-Cola. "Nos da la confianza para reavivar el debate sobre el sabor", afirmó Kirkham.

Pepsi aspira a un momento cultural

El comercial combina acción en vivo y CGI, mostrando el humor característico de Waititi.

"Me encantan los desafíos, así que aproveché la oportunidad de participar en lo que muchos consideran la mayor competencia de la cultura pop fuera de la de streaming vs. cine", dijo Waititi, haciendo referencia a su trabajo en campañas anteriores de PepsiCo, incluyendo "The Little Farmer" de Lay y Mountain Dew Baja Blast.

El anuncio de Pepsi también hace un guiño descarado a la pareja viral de Coldplay de la vida real, Andy Byron y Kristin Cabot, quienes se vieron envueltos en un escándalo público el verano pasado.

Según TMZ , en contraste con la incómoda exposición de los humanos, los osos aceptan con valentía su elección de Pepsi, asisten a un concierto juntos y viven "su vida Pepsi en voz alta y con orgullo".

Kirkham enfatizó que Pepsi aspira a hacer más que un simple anuncio: "¿Cómo podemos convertirlo en un evento cultural y no solo en un evento publicitario? Creo que la trayectoria de Pepsi en este aspecto habla por sí sola".

Junto con "The Choice", PepsiCo emitirá comerciales del Super Bowl para el refresco prebiótico Poppi y las papas fritas Lay's, con las bebidas de la marca en un lugar destacado al margen de la cancha y en los momentos de celebración.