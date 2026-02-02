El rapero nacido en Harlem , A$AP Rocky, ha generado especulaciones sobre una posible candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2029, insinuando ambiciones políticas en una nueva entrevista.

Según PageSix , el artista ganador del Grammy se posicionó "a favor del pueblo", llamando la atención sobre problemas urgentes de la ciudad como el transporte público, la inflación, la vivienda y las prestaciones sociales. Rocky incluso lanzó un eslogan de campaña: "Vote por el alcalde Mayers".

Rocky enfatizó su deseo de marcar una verdadera diferencia en la ciudad. "Sin duda", respondió cuando le preguntaron si la política podría ser su futuro.

Creo que sí. Hay muchos asuntos políticos que abordar, cambios que hacer. Creo que me iría muy bien porque soy un hombre que está del lado del pueblo.

En la entrevista, Rocky abordó los problemas cotidianos que afectan a los neoyorquinos. "Si ven los baches, arréglenlos. Las tarifas de los trenes, como el pasaje de tren que acaba de subir a $3, es una locura. La inflación es una locura", dijo.

También denunció los recortes a las prestaciones del SNAP y los problemas en la atención médica. "El SNAP, la asistencia social, los cupones para los pies y todas estas prestaciones están jodidas, porque de ahí es de donde vengo. Crear más oportunidades de empleo y una mejor atención médica".

A$AP Rocky exploring possible 2029 NYC mayoral campaign https://t.co/c087nVXhg9 pic.twitter.com/a32Hq4YSiQ — Page Six (@PageSix) January 29, 2026

A$AP Rocky se adelanta a su candidatura a la alcaldía de Nueva York en 2029

Rocky enfatizó que su riqueza y experiencia fuera de la política le permitirían evitar los obstáculos que muchos políticos enfrentan una vez en el cargo.

Estas son algunas de las cosas que la mayoría de los políticos prometen, pero en general, muchas de sus decisiones tienen motivos ocultos y son en realidad egoístas. En mi caso, me gano la vida muy bien siendo yo mismo.

Animó a los neoyorquinos a apoyarlo en una posible campaña. "2029, voten por el alcalde Mayers", dijo Rocky. "Voten por Rocky".

Si se presenta, su candidatura podría generar una competencia de alto perfil con el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de 2025 con el 50,78 por ciento de los votos y actualmente se encuentra en su primer mandato, lo que deja incertidumbre sobre si buscará la reelección, informó Billboard .

Más allá de la política, Rocky se ha mantenido activo en la música, la moda y el cine. A finales de 2025, regresó siete años después de su álbum TESTING para lanzar "Don't Be Dumb", que debutó en el número 1 del Billboard 200, con 123.000 unidades equivalentes al álbum en su primera semana.

Este éxito continuo en el entretenimiento aumenta la credibilidad cultural que aporta a cualquier esfuerzo político.