Chuck Negron, cofundador de Three Dog Night, falleció a los 83 años. El cantante, reconocido por su potente voz y éxitos como "Joy to the World", falleció el lunes en su casa de Studio City, California, rodeado de su familia. Su publicista, Zach Farnum, confirmó que Negron llevaba 30 años luchando contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que sufría insuficiencia cardíaca en sus últimos meses.

La voz detrás de los éxitos

La voz de Negron se volvió legendaria a finales de los 60 y principios de los 70, cuando Three Dog Night saltó a la fama con una impresionante serie de sencillos que lideraron las listas. Justo después de 1968, la banda encontró su ritmo, lanzando una serie de éxitos que definirían una época. Durante casi siete años, produjeron 21 éxitos consecutivos, con ventas que alcanzaron los 60 millones de copias en todo el mundo.

La voz principal de Negron impulsó algunas de las canciones más perdurables de la banda, incluyendo " Joy to the World ", nominada al Grammy, que encabezó el Billboard Hot 100 durante seis semanas y fue nombrada la mejor canción pop de 1971. Otros éxitos notables incluyeron "One", su primer disco con un millón de ventas; "Easy to Be Hard"; "An Old Fashioned Love Song"; y "The Show Must Go On".

Formada en 1967, la banda inicialmente estaba compuesta por Negron, Danny Hutton y el fallecido Cory Wells. Se hicieron famosos por sus interpretaciones de canciones de autores como Harry Nilsson, Randy Newman, Hoyt Axton y Laura Nyro. Su sonido distintivo rápidamente se popularizó en la radio, convirtiéndolos en una de las bandas con mayores ventas de su época.

De la adicción al fondo

Sin embargo, tras su éxito, Negron libraba una silenciosa batalla contra la adicción. Su lucha contra la heroína era bien conocida, con informes que indicaban gastos diarios de entre 2000 y 3000 dólares (1460 y 2190 libras esterlinas). A medida que su adicción se agravaba, sus ingresos menguaban y, poco a poco, lo perdió todo.

Para 1985, la adicción de Negron lo había llevado a la calle. Ese año marcó un punto de inflexión cuando ingresó en rehabilitación, terminando en CRI-Help en Los Ángeles . Reflexionando sobre ese período, declaró a Rock Cellar: "Quería pedir ayuda, y se llevaron a un hombre espiritual y físicamente destrozado, y me transformaron con muchas herramientas y un grupo de apoyo increíble". Su camino hacia la recuperación culminó en su autobiografía de 1999, "Three Dog Nightmare", que detallaba su tumultuosa vida, su abuso de sustancias y su camino hacia la sanación. El libro conectó con muchos lectores que habían experimentado dificultades similares.

Una reconciliación de último minuto

Uno de los momentos más conmovedores de los últimos meses de Negron fue su reconciliación con Danny Hutton tras décadas de distanciamiento. Cuando a finales de 2025 un productor de documentales le propuso reunirse ante las cámaras, Hutton inicialmente se negó, alegando años de dolor. Sin embargo, al enterarse por Ami, la esposa de Negron, de que este se encontraba gravemente enfermo, Hutton lo reconsideró.

"Cuando llegué a su casa, nos abrazamos, lloramos, recordamos y compartimos muchas historias", escribió Hutton en una declaración en la página oficial de la banda en Facebook después de la muerte de Negron.

Un legado familiar

A Negron le sobreviven su esposa, Ami Albea Negron; cinco hijos; y nueve nietos. Entre sus hijos se encuentra Berry Oakley Jr., hijo del bajista de Allman Brothers Band, Berry Oakley, quien falleció en un accidente de motocicleta en 1972, pocas semanas después del accidente fatal de su compañero de banda, Duane Allman. Negron se casó con Julia Negron, madre de Berry Jr., y ayudó a criarlo tras la muerte de su padre.

"Durante sus seis décadas de éxito y todos los altibajos, su gran y poco convencional familia fue lo más importante para él", afirma su obituario.

Homenajes de fans y compañeros músicos

La noticia del fallecimiento de Negron desató un profundo dolor entre fans y músicos. En redes sociales, los fans expresaron su admiración por su voz y su contribución al rock.

Descanse en paz Chuck Negron de Three Dog Night. Siempre me encantó su voz. Especialmente en 'Easy To Be Hard'. Gracias por la música", publicó uno. Otro comentó : "Otro rockero nos deja a los 83 años. ¡Que Dios te bendiga!". Un tercero añadió : "Que Dios te bendiga, Chuck Negron. Un auténtico crack del rock and roll que realmente fue el alma de Three Dog Night. Eras el rey del mundo".

Hoy en día, solo quedan Hutton y el guitarrista Michael Allsup de la formación original, y siguen girando bajo el nombre de la banda. El legado de Negron perdura a través de su voz y la música que definió a una generación.