Marius Borg Høiby, el hijo de 29 años de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue juzgado el martes en Oslo, enfrentando 38 cargos criminales, incluida la violación de cuatro mujeres.

Fue arrestado la noche anterior por nuevas acusaciones de agresión, amenazas con cuchillo y violación de una orden de restricción, informó Associated Press .

El Tribunal de Distrito de Oslo accedió a la solicitud de la policía de retenerlo hasta cuatro semanas por considerar que representaba un riesgo de reincidencia. El abogado defensor, Petar Sekulic, declaró que el arresto se produjo tras un incidente ocurrido el domingo, pero se negó a dar detalles.

El juicio comienza mientras su madre se enfrenta a un nuevo escrutinio por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 31 de enero muestran que intercambió cientos de correos electrónicos con el delincuente sexual convicto entre 2011 y 2014. Su nombre aparece más de mil veces en los archivos.

38 cargos en seis años

La acusación cubre delitos cometidos entre 2018 y noviembre de 2024. Høiby enfrenta cuatro cargos de violación, cargos de violencia doméstica contra una ex pareja, cargos de agresión contra otra, amenazas de muerte, transporte de 3,5 kilogramos (7,7 libras) de marihuana, infracciones de tránsito y violación de una orden de restricción, informó Euronews .

Se enfrenta a hasta 16 años de prisión si es declarado culpable. Sus abogados afirmaron que "niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia".

Høiby fue arrestado por primera vez en 2024 y procesado en agosto de 2025. Permaneció en libertad a la espera de juicio hasta su arresto el domingo. El juicio está previsto que se prolongue hasta el 19 de marzo.

Los archivos de Epstein implican a la princesa heredera

Los archivos de Epstein, recientemente publicados, muestran que Mette-Marit mantuvo contacto con el financiero años después de su condena en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor. En un correo electrónico de 2011, escribió que lo había buscado en Google y que los resultados no eran muy alentadores.

Se alojó en su propiedad de Palm Beach durante cuatro días en 2013. Los correos electrónicos también hablaban de adulterio, su búsqueda de esposa en París y si debía regalarle a su hijo de 15 años un papel pintado con mujeres desnudas. Ese hijo era Marius, según informó el Irish Times .

"He demostrado falta de criterio y lamento haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein", declaró la Princesa Heredera en un comunicado. "Es simplemente vergonzoso". El primer ministro Jonas Gahr Støre reconoció que había demostrado falta de criterio.

El apoyo público a la futura reina se derrumba

Una encuesta de TV2 publicada el 2 de febrero reveló que el 47,6 % de los noruegos cree que Mette-Marit no debería convertirse en reina. Solo el 28,9 % apoya su asunción, según informó RNZ .

El historiador real Lars Hovbakke Sørensen la calificó como la crisis más grave en la historia de la monarquía noruega. El líder de los Jóvenes Liberales afirmó que la familia real "parece un manicomio".

El príncipe heredero Haakon declaró la semana pasada que Høiby no es miembro de la Casa Real de Noruega ni ostenta ningún título real. Ni él ni Mette-Marit asistirán al juicio. La princesa heredera ha salido del país en un viaje privado.

La monarquía se enfrenta a múltiples escándalos

El caso Høiby es una de las varias controversias que afectan a la realeza noruega. En 2024, la hija del rey Harald, la princesa Märtha Louise, se casó con Durek Verrett, un autodenominado chamán estadounidense, tras retirarse de sus funciones oficiales.

El apoyo general a la monarquía se mantiene en torno al 70%, según una encuesta realizada en enero por NRK. Dicha encuesta se realizó antes de la publicación de los archivos de Epstein, señaló el Globe and Mail .

Aftenposten, el periódico más grande de Noruega, publicó un titular durante el fin de semana que preguntaba: "¿Podrá Mette-Marit ser reina después de esto?"