Antes era fácil detectar una estafa. Mala gramática. Correos extraños. Números de teléfono sospechosos. Ya no.

Hoy en día, la voz al otro lado de la línea podría sonar exactamente como la de tu hija. O la del gerente de tu banco. O la de un compañero que te pide una transferencia urgente. Y puede que no sean ellos. La inteligencia artificial ha cambiado silenciosamente las reglas del fraude. Lo que antes era un engaño torpe se ha convertido en una suplantación de identidad muy convincente. Incluso las personas cuidadosas y con conocimientos financieros se ven sorprendidas. La asesora financiera Marguerita Cheng, en un artículo reciente sobre la protección del cliente, lo expresa claramente: ser inteligente no te hace inmune.

La IA hace que las estafas parezcan reales y no sospechosas

Las estafas de suplantación de identidad no son nada nuevo. Lo que ha cambiado es su credibilidad.

Según Cheng, las herramientas basadas en IA, como la clonación de voz, pueden recrear la voz de una persona usando solo un breve fragmento de audio, a menudo extraído de redes sociales o videos públicos. Los delincuentes pueden usar esa voz para realizar llamadas fraudulentas que suenan alarmantemente auténticas.

Un padre podría recibir una llamada que suena exactamente como la de su hijo pidiendo ayuda. Un gerente podría escuchar a un empleado de confianza que parece solicitar una transferencia bancaria urgente. En esos momentos, el miedo y la urgencia suelen superar la lógica. Y el impacto financiero es generalizado.

Según el Informe de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares estadounidenses, aproximadamente el 21% de los adultos (uno de cada cinco) informa haber sufrido fraudes o estafas financieras.

El 17% sufrió fraude con tarjetas de crédito

El 8% experimentó otras formas de fraude financiero

Las pérdidas totales reportadas alcanzaron los 12.500 millones de dólares

Lo que una vez parecía raro se está volviendo cada vez más común.

¿Por qué la gente inteligente todavía cae en la trampa?

Tras una estafa, muchas víctimas dicen lo mismo: "Debería haberlo pensado mejor". Pero las estafas funcionan precisamente porque explotan los instintos humanos: confianza, responsabilidad y urgencia. Los estafadores presionan. Insisten en que no hay tiempo para pensar. Exigen una acción inmediata.

Ese estrés emocional dificulta la verificación, incluso para las personas más precavidas. Cheng aconseja a sus clientes que vayan más despacio y confirmen cualquier solicitud inesperada a través de un canal independiente. Esto significa usar un número de teléfono o un sitio web de confianza, no el que se proporciona en el mensaje o la llamada. Parece sencillo. En un momento de pánico, a menudo no lo es.

Los hábitos que protegen tu dinero

La prevención funciona mejor cuando se convierte en rutina.

Cheng recomienda establecer reglas claras y no negociables:

Nunca comparta códigos de autenticación o de dos factores

Nunca mueva dinero debido a una llamada, mensaje de texto o correo electrónico no solicitado.

Haga una pausa antes de actuar ante solicitudes urgentes

Comuníquese directamente con su institución financiera si siente que algo no está bien.

Estos pasos añaden fricción. Pero esa fricción puede evitar un error costoso. La notificación temprana también mejora las probabilidades de recuperación.

Prepárese para lo peor, incluso mientras lo previene

Incluso las personas más precavidas pueden caer en la trampa. Por eso, Cheng también recomienda mantener un fondo de emergencia. Un colchón financiero no solucionará una estafa, pero puede brindar estabilidad mientras se aseguran las cuentas y se inician las investigaciones. Porque para muchas víctimas, las pérdidas no se recuperan por completo.

Los datos de la Reserva Federal muestran que el 32% de las personas que perdieron dinero por fraudes no relacionados con tarjetas de crédito afirmaron que al menos una parte nunca fue devuelta. En algunos casos, el dinero desapareció para siempre.