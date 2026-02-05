Travis Kelce rompió accidentalmente un objeto en casa de Taylor Swift , capturando un momento tenso pero divertido que dejó a los fans entusiasmados. El ala cerrada, comprometido con Swift, reaccionó al instante con las palabras, ahora virales: "Taylor me va a matar", después de que un fuerte crujido interrumpiera su risa.

El incidente ocurrió durante un episodio del Super Bowl de su podcast New Heights, y un breve adelanto se difundió rápidamente por las redes sociales, lo que generó una especulación generalizada sobre lo que se rompió y su costo potencial.

El momento captado en cámara

El percance ocurrió mientras Travis y su hermano Jason Kelce hablaban sobre un liniero de fútbol americano universitario durante la grabación del podcast. Jason hizo una comparación jocosa con las competiciones de perros de exhibición, lo que provocó que Travis echara la cabeza hacia atrás en una carcajada. En ese momento, un crujido seco resonó por la sala, y el rostro de Travis pasó de la diversión a la sorpresa mientras caía hacia atrás.

WARNING: This week's episode is dangerously funny



TOMORROW. SUPER BOWL PREVIEW WITH TWO SPECIAL GUESTS pic.twitter.com/aWfksOzCMt — New Heights (@newheightshow) February 3, 2026

Jason Kelce exclamó de inmediato: "¡Oh, mierda!", mientras que Travis, visiblemente sorprendido, respondió: "¡Joder, Taylor me va a matar!". La cuenta de Twitter del podcast compartió el vídeo con el siguiente texto: "Advertencia: El episodio de esta semana es peligrosamente divertido. Mañana. Previa del Super Bowl con dos invitados especiales". Los fans no tardaron en reproducir el vídeo, compartiendo reacciones y memes que resaltaban tanto el humor como la tensión del momento.

Los fanáticos especulan sobre los daños

El incidente ha despertado la curiosidad de los fans de Swift y Kelce, y los usuarios de redes sociales preguntan qué objeto se rompió y cuánto podría costar. "Necesitamos ver las consecuencias", comentó un usuario, resaltando la curiosidad de los fans que siguen el podcast. "¡Dios mío, sí que lo es, jaja!", dijo otro, insinuando que Swift sin duda lo mataría por romper algo en su casa.

Aunque no se ha confirmado el objeto exacto, las especulaciones van desde una silla hasta piezas decorativas o recuerdos personales.

La breve duración del clip y el final abrupto solo aumentaron la intriga de los fanáticos, ya que los espectadores se preguntan cuáles de las posesiones de Swift estaban involucradas y el valor potencial del daño.

Contexto de la relación entre Kelce y Swift

Travis Kelce y Taylor Swift se han comprometido públicamente, y su relación ha atraído la atención de los medios con frecuencia. La presencia de Kelce en la casa de Swift para la grabación del podcast es notable para los fans que siguen las interacciones de alto perfil de la pareja.

Su relación, que combina la fama de la NFL con la carrera musical global de Swift, agrega un nivel de interés al incidente, ya que los fanáticos esperan momentos tanto humorísticos como potencialmente serios.

Episodio de podcast y adelanto del Super Bowl

El clip fue concebido como un avance del episodio del Super Bowl de New Heights , que incluyó apariciones especiales de Julian Edelman y Cooper Kupp, así como una charla sobre los momentos destacados de la NFL. El momento viral sirve tanto como una mirada humorística tras bambalinas como una herramienta promocional, animando a los fans a sintonizar el episodio completo.

La advertencia en las redes sociales del podcast enfatiza la naturaleza cómica del segmento, resaltando la mezcla de comentarios deportivos y entretenimiento inesperado.

El incidente demuestra el atractivo de combinar la cultura de las celebridades con el contenido deportivo, ya que los espectadores se sienten atraídos tanto por el inesperado percance como por la reacción sincera de Kelce. A medida que el vídeo circula en línea, la participación de los fans sigue creciendo, y las conversaciones sobre el objeto roto, su valor y la reacción de Kelce impulsan la historia en las redes sociales.