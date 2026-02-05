MIAMI - Cada semana del Super Bowl, el sur de Florida se convierte en una olla a presión de avistamientos de famosos, cenas nocturnas y conversaciones informales. Y aunque Bad Bunny estará lejos de Miami este año, ocupado con sus propios compromisos y actuaciones de la semana del Super Bowl, su presencia aún se siente profundamente en Gekkō, el restaurante de carnes de inspiración japonesa del que es copropietario en el corazón de Brickell.

Gekkō no es solo una reserva de moda. Es un referente cultural que cobra vida en momentos como la semana del Super Bowl, cuando atletas, ejecutivos, músicos y lugareños se reúnen en una misma ciudad. Con Bad Bunny ausente, tanto los miamenses como los visitantes se inclinan por la segunda mejor opción, descubriendo exactamente qué pide la superestrella mundial cuando está en la ciudad y cómo su gusto influye en el menú.

Gekkō, copropiedad de Bad Bunny y el gigante de la vida nocturna David Grutman de Groot Hospitality, refleja la misma energía que define la música de Benito. Es ruidosa sin ser caótica, refinada sin ser rígida y global sin perder su esencia miamense. La técnica japonesa es la base del menú, pero las influencias latinas y tropicales lo mantienen alegre, indulgente e inconfundiblemente local.

Cuando Bad Bunny está en Gekkō, la noche suele empezar con una bebida en particular: Beber Conmigo . Este cóctel le da un giro a un clásico del tequila al mezclar tequila blanco con Aperol, Licor 43 y maracuyá. Sus cítricos vibrantes, su dulzura tropical y sus sutiles notas herbales lo convierten en una bebida ideal para disfrutar toda la noche, especialmente en semanas como esta, cuando las cenas se extienden hasta bien entrada la medianoche.

A partir de ahí, sus platos favoritos cuentan una historia clara. El pan de leche japonés es engañosamente sencillo, suave y esponjoso, con capas de nori y furikake, servido caliente con mantequilla de miso Saikyo que se derrite al instante. Es un plato reconfortante, lo suficientemente elevado como para sentirse especial, el tipo de entrante que desaparece más rápido de lo esperado.

El Hotate Tiradito demuestra la precisión de Gekkō. Finas láminas de vieira de Hokkaido se asientan sobre una dulce leche de tigre de plátano, equilibrando la delicadeza de los mariscos con la acidez tropical. Es limpio, fuerte y perfecto para compartir, una opción frecuente cuando las mesas se llenan de amigos, deportistas o expertos de la industria.

El lujo se hace presente en el Otoro Maki , una de las propuestas más destacadas de Bad Bunny. Atún graso premium enrollado a mano y cubierto con caviar, aderezado con duraznos japoneses baby, pepino y albahaca. El resultado es rico pero equilibrado, indulgente sin ser abrumador y, sin duda, energético.

Cuando la mesa pide algo más sustancioso, los crujientes dumplings de wagyu son la solución. El wagyu japonés está sazonado, envuelto en hojaldre y servido con salsa alioli de miso y ponzu. El contraste entre su textura hojaldrada y su rico interior los convierte en un favorito nocturno, especialmente durante los abarrotados fines de semana del Super Bowl.

Otro clásico de Bad Bunny es el Pollo Ahumado en Roble . Marinado durante la noche y ahumado lentamente durante tres horas, se termina a la parrilla con una salsa jerk de inspiración japonesa. Este plato combina la calidez caribeña con la técnica japonesa, ahumado, tierno y con un profundo sabor.

Para una experiencia completa, está la Experiencia Wagyu : tres cortes de wagyu japonés ultra premium de Sanuki Kagawa, Hokkaido y Miyazaki. Cada prefectura aporta una textura y un perfil de sabor diferentes, convirtiendo la cena en una degustación selecta en lugar de un solo plato.

El postre es innegociable. El dulce final de Bad Bunny es el pastel de lava de dulce de leche , derretido en el centro y acompañado de helado de vainilla y crumble de miso. Es rico, nostálgico y equilibrado, y le da un toque final indulgente pero intencional.

Incluso con Bad Bunny ausente esta semana del Super Bowl, Gekkō siente que nunca se fue. A través de sus platos favoritos, el restaurante se convierte en una extensión directa de su gusto, su identidad y su huella en Miami. Tanto para locales como para visitantes, pedir como Bad Bunny se ha convertido en parte del ritual del Super Bowl.