La celebración de Bad Bunny no se detiene tras su triunfo histórico en los Grammy Awards 2026. Después de que DeBÍ TiRAR MáS FOToS se coronó como primer álbum completamente en español en ganar Álbum del Año, además de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Global, marcando una nueva era para la música latina en premios mayores, el Conejo Malo llegó a enamorar a los chinos.

Te puede interesar: Desde Taylor Swift hasta Beyoncé, aquí hay una lista de estrellas que no asistieron a los Premios Grammy

Esta semana, el impacto del álbum y sus sencillos se refleja en el dominio de las listas de streaming más influyentes del planeta. Según datos de seguimiento de charts globales, DeBÍ TiRAR MáS FOToS y temas como DtMF están #1 en Apple Music en varios países de todo el mundo, extendiendo su poder más allá de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay lideran las posiciones de álbumes en Apple Music y DeBÍ TiRAR MáS FOToS se mantiene en los primeros puestos.

En mercados globales, su presencia en Apple Music no se limita a Latinoamérica. El proyecto figura fuertemente en las listas de Europa, Asia y África, con posiciones destacadas en rankings diarios de reproducción en territorio como Austria y Canadá (iTunes #1 en ambos) y fuertes posiciones de streaming semanal en países tan diversos como Gambia, Senegal, Ghana y Botsuana en plataformas globales.

Bad Bunny's "DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (40) surpasses Don Toliver’s “OCTANE” (38) and becomes the #1 album in the most countries on Apple Music right now. 🌎 pic.twitter.com/3HPVyfrnDA — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 4, 2026

Aunque Billboard aún actualiza oficialmente sus charts, el dominio de Bad Bunny es claro en Billboard Global 200 y en su trayectoria de múltiples sencillos y álbumes top-10 en todo el mundo: él es uno de los artistas latinos con más entradas simultáneas y posiciones altas en las listas principales de la revista musical estadounidense.

La fuerza del fenómeno no es casualidad. Bad Bunny ha roto sus propios récords de streaming y presencia global: fue el artista latino femenino y masculino con más reproducciones en Spotify en 2025 y ha mantenido un ritmo imparable de visibilidad en plataformas y ceros de ventas digitales.

Además, el superestrella puertorriqueño se prepara para uno de los eventos más vistos de la industria: su presentación como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026, un momento que amplificará aún más su alcance en televisión, medios y listas globales.

En resumen, esta semana Bad Bunny no solo celebra su Grammy histórico, sino que su música sigue líder en Apple Music y otros charts alrededor del mundo, dominando en Latinoamérica, Europa, Asia y África y consolidando un impacto cultural que trasciende idiomas y fronteras.