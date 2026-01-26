La serie de HBO Heated Rivalry llega a América Latina esta semana, después de generar la locura total en Estados Unidos y Canadá. La producción se convirtió en un éxito repentino, no solo por su cautivadora trama, sino también por los actores de la serie. Connor Storrie, Hudson Williams y François Arnaud ganaron aún más seguidores en redes sociales tras ser elegidos para protagonizar el proyecto.

Ahora, los tres actores siguen disfrutando del éxito de su serie. Sin embargo, como cualquier proyecto exitoso, no han podido evitar la polémica. Este es especialmente el caso de Storrie y Arnaud, quienes fueron vistos saliendo y desde entonces se rumorea que tienen un romance.

Los rumores de citas se intensifican

Para echar más leña al fuego, una publicación viral en TikTok del usuario @enjoygossip3 afirmó que los coprotagonistas sí están saliendo. Aunque Storrie y Arnaud no han confirmado su relación, corren rumores de que ya están planeando un lanzamiento suave.

Las especulaciones sobre Storrie y Arnaud comenzaron después de que los fotografiaran a las afueras del aeropuerto JFK. En ese momento, los fans más atentos notaron que los coprotagonistas aún llevaban el mismo atuendo de la noche anterior. Esto les llevó a creer que Storrie y Arnaud estuvieron juntos toda la noche.

Según el usuario de TikTok, Arnaud también llevó a Storrie a un evento navideño ultraexclusivo. De ser cierto, esto sugiere que los coprotagonistas ya habían estado juntos incluso antes de ser vistos en las afueras del aeropuerto JFK.

Sin intención de ocultarse

Pero esto no es todo. Según informes, Arnaud y Storrie salieron juntos de la fiesta posterior a los Globos de Oro , y además viajaron en el mismo coche. Los coprotagonistas de "Heavy Rivalry" salieron del recinto al mismo tiempo y no intentaron esconderse de los paparazzi.

En una ocasión, Arnaud publicó una foto en sus redes sociales. Los fans notaron que el fondo de la foto se parecía mucho a la habitación de hotel de Storrie. Especularon sobre la posibilidad de que los coprotagonistas hubieran pasado la noche juntos.

Los fans también están convencidos de que Arnaud inició una relación con Storrie mientras rodaban "Heated Rivalry" . En ese momento, Arnaud salía públicamente con otra persona, y si los rumores son ciertos, significa que rompió con su expareja para salir con su coprotagonista.

La vida amorosa se mantiene privada

Al momento de escribir este artículo, Storrie y Arnaud no han confirmado el estado real de su relación. Sin embargo, durante su entrevista en Watch What Happens Live con Andy Cohen, Arnaud aparentemente desató más especulaciones sobre su relación.

El presentador le preguntó directamente si estaba soltero, y Arnaud respondió que no era asunto de nadie. Cohen dijo que necesitaba preguntarle porque mucha gente siente curiosidad, y Arnaud dijo que lo entendía. Sin embargo, siguió negándose a decir si estaba soltero o no.

En cuanto a Storrie, el actor también ha guardado silencio sobre su vida amorosa. Durante su entrevista con Vulture, afirmó que planea mantenerla en privado.

"Con quién salgo, con quién me acuesto, todo eso me lo voy a guardar para mí", dijo.