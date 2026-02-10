Una fotografía puede ser un arma cuando el hombre que la sostiene colecciona personas poderosas de la misma manera que otros coleccionan arte. Jeffrey Epstein entendió que una foto borrosa de una cena, archivada en un correo electrónico para sí mismo, podría sobrevivir a cualquier negación ofrecida años después, y eso parece ser exactamente lo que está sucediendo ahora. El material recientemente publicado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. incluye una foto que Epstein se envió a sí mismo por correo electrónico.

La imagen parece mostrar al jefe de Meta, Mark Zuckerberg, y al jefe de Tesla, Elon Musk, sentados a la mesa en una habitación con poca luz, parte de una velada que Epstein describiría más tarde con una sola palabra cargada: "salvaje". En el papel, es "solo una cena". A la sombra de los crímenes de Epstein, y la larga y fea lista de personas que orbitaron lo suficientemente cerca como para ser fotografiadas, "solo una cena" es el tipo de explicación que tiende a derrumbarse bajo su propia presunción.

La foto está contenida en un correo electrónico que Epstein se envió a sí mismo, con fecha del 3 de agosto de 2015, como se informó en la cobertura de la última filtración del Departamento de Justicia. Parece coincidir con una imagen vista previamente en un informe del New York Times en agosto de 2025, que describía un gabinete en la mansión de Epstein en Manhattan lleno de fotografías enmarcadas. Etiqueta de archivo del Departamento de Justicia: la fotografía está identificada como EFTA01205692 en la publicación de archivos de Epstein del Departamento de Justicia.

Elon Musk & Mark Zuckerberg BUSTED with Epstein! 🤯



Epstein emailed himself this photo from 2015... and yup, that’s Elon Musk AND Mark Zuckerberg at the table.

So much for "no relationship."



This proves Musk lied about meeting him. The evidence is undeniable.

Link to the… pic.twitter.com/n5dsm07wG4 — VraserX e/acc (@VraserX) February 7, 2026

La fanfarronería "salvaje" de Epstein por escrito

La imagen no está sola; está respaldada por los propios correos electrónicos de Epstein. El día antes de enviarse la foto por correo electrónico, Epstein le escribió al médico de celebridades y colaborador de CBS News, Peter Attia, diciéndole que tenía planes esa noche para "cenar con Musk Thiel [y] Zuckerburg".

Jeffrey Epstein described a dinner with Meta CEO Mark Zuckerberg as “wild” in an email included in the latest dump of files connected to the convicted sex offender.https://t.co/39qm4VBKRp — The Daily Beast (@thedailybeast) February 3, 2026

Epstein volvió a hacer referencia a la reunión el 20 de agosto de 2015 en un correo electrónico a Tom Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt. "Cené con Zuckerburg, Mu=k, Thiel Hoffman, Wild", escribió.

Esa frase es típica de Epstein: lo suficientemente vaga como para provocar, lo suficientemente informal como para normalizar la empresa y lo suficientemente arrogante como para tratar la proximidad con multimillonarios como un favor de fiesta. También plantea la pregunta que nunca deja de rondar estas publicaciones de documentos: después de la condena de Epstein en 2008, ¿quién seguía pensando que era aceptable —o inteligente— que lo vieran con él?

Zuckerberg había reconocido previamente la cena, aunque su equipo la calificó de fugaz e incidental. Su portavoz dijo que Zuckerberg había conocido a Epstein "de pasada, una vez en una cena en honor a científicos que no fue organizada por Epstein".

Las afirmaciones de Musk sobre la isla se encuentran con nuevos correos electrónicos

Musk, por el contrario, no ha reconocido públicamente la cena de la misma manera. Ese silencio ahora choca con su afirmación pública de que Epstein intentó "repetidamente" que visitara su isla y que él "se negó".

Correos electrónicos recientemente publicados reportados por los principales medios sugieren que Musk expresó interés en ir. CNBC informó que correos electrónicos de 2012 y 2013 muestran a Musk discutiendo posibles reuniones en la isla privada de Epstein, preguntando sobre "la fiesta más salvaje" allí y luego intercambiando mensajes en los que Epstein ofreció "enviar un helicóptero" y Musk respondió: "Gracias".

En un intercambio separado descrito por TIME, Epstein escribió: "Enviaré un helicóptero por ti" y Musk respondió: "Gracias". TIME también informó que Musk reconoció que los correos electrónicos eran genuinos y lo citó publicando en X que "Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos de Epstein y me alegro de que finalmente haya sucedido", mientras mantenía que se negó repetidamente a ir a la isla.

Nada de esto prueba criminalidad, y no debería escribirse como si lo hiciera. Pero sí perfora la versión limpia y heroica de los hechos que Musk ha ofrecido, reemplazándola con algo más desordenado y más humano: curiosidad, ego, acceso y el tipo de ceguera moral casual que los círculos poderosos a menudo confunden con sofisticación.