El actor Kim Seon Ho ha captado la atención por el reciente lanzamiento de su serie en Netflix titulada ¿Cómo se traduce este amor?, así como por el lanzamiento de su sesión fotográfica y entrevista que muestra sus puntos de vista sobre la actuación y la conexión en la pantalla con su coprotagonista..

En la serie, interpreta a Joo Ho Jin, un intérprete multilingüe cuyas experiencias se basan en varios países y conllevan romance y autorrealización.

En una entrevista con la edición de febrero de la versión coreana de la revista ELLE, Kim habló sobre su primera impresión de la serie. "En la historia, Ho Jin y Mu Hee pasan tiempo juntos en diferentes países, desarrollando gradualmente sentimientos el uno por el otro. ¿Acaso no todos hemos soñado alguna vez con un momento romántico: conocer a alguien inesperado mientras viajamos?".

Añadió: "Esta serie hace realidad ese sueño ante tus ojos, en esos momentos en los que parece que todas las emociones pueden desatarse. Por eso creo que las emociones entre los dos personajes se transmitieron con tanta claridad".

Kim también habló sobre su elogiada química con su coprotagonista Go Youn Jung. Al presentar su colaboración, reflexionó sobre la importancia de la apertura mutua en la actuación.

Dijo: "Creo que la química surge de forma natural cuando ambas personas abren sus corazones. Afortunadamente, Youn Jung y yo estábamos muy bien conectados en cuanto a energía y enfoque, tanto en el set como en la actuación. Nos centramos en que los dos personajes se sintieran reales, esforzándonos al máximo por vivir cada escena con la mayor naturalidad posible".

Continuó: "Tuve la suerte de trabajar con gente tan maravillosa. Es un proyecto que me trajo mucha suerte".

El Chosun Daily también ha destacado el ascenso constante de Kim Seon Ho y su meticulosa selección de papeles, señalando que sus actuaciones suelen impactar gracias a su sinceridad emocional y moderación. Esta perspectiva coincide con las propias reflexiones de Kim sobre su filosofía actoral.

Cuando le preguntaron qué mensaje le gustaría transmitir si alguien pudiera interpretar plenamente su corazón al mundo, Kim eligió una frase que refleja su mentalidad. Al presentar su respuesta, habló sobre la responsabilidad y el crecimiento personal.

Dijo: "Afrontar las cosas de frente". Explicó además: "No se trata de emoción ni de emociones incontrolables. A medida que sigo actuando, quiero enfrentarme a mí mismo, reflexionar sobre mis defectos y, al mismo tiempo, ser generoso para elogiar lo que merece elogio. En ese sentido, significa que no evito las cosas".

La sesión fotográfica completa y la entrevista de Kim Seon Ho están disponibles en la edición de febrero de ELLE y en el sitio web oficial de la revista, y ofrecen una mirada más profunda a un actor que continúa evolucionando a través de una cuidadosa reflexión y una colaboración significativa.