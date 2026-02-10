Si parpadeaste, probablemente te lo perdiste.

ARMYs, el fandom oficial de BTS, apenas tuvo oportunidad de conseguir la recién lanzada Army Bomb Versión 4. El light stick oficial se agotó en Weverse en cuestión de minutos. Muchos fans informaron que incluso el breve segundo lanzamiento desapareció casi al instante después de su lanzamiento programado para el 9 de febrero a las 11 a. m. KST.

Tras casi seis años sin una actualización importante tras la Edición Especial MAP OF THE SOUL, la Versión 4 siempre iba a ser muy solicitada. Esta es la primera Army Bomb de la "nueva era" tras el servicio militar de BTS, y los fans la han estado esperando.

Ahora que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han vuelto a realizar actividades grupales completas, muchos ven este light stick como parte del verdadero momento de regreso del grupo, no solo como mercancía, sino como un símbolo de "finalmente estamos aquí de nuevo".

Weverse anunció por primera vez el nuevo modelo el 5 de febrero.

Precios, dónde y cómo comprar

Weverse Global publicó los detalles completos de la compra el 6 de febrero.

Los pedidos anticipados se abrieron el 9 de febrero a las 11 a. m. KST y estuvieron disponibles solo hasta agotar existencias.

Los artículos incluyen la barra de luz principal, una base y piezas decorativas con diseños de BTS y ARMY. La barra de luz principal tiene un precio de £25.76, sin incluir los accesorios ni otros adornos.

Cada cuenta está limitada a una barra de luz y una base, además de hasta dos juegos de accesorios.

Los métodos de pago dependen de la ubicación e incluyen las principales tarjetas, PayPal, Alipay+, WeChat Pay, Toss, Naver Pay, Kakao Pay y Weverse Card.

Weverse también advirtió a los fanáticos que verifiquen dos veces sus detalles de envío: las direcciones incorrectas pueden significar paquetes perdidos sin reemplazo.

Más que una nueva apariencia

Desde fuera, la Versión 4 todavía parece la Army Bomb que los fans están acostumbrados a ver dentro y fuera de los conciertos, pero la mayoría de los cambios son técnicos.

Según Weverse , el nuevo modelo funciona con un sistema inalámbrico mejorado que ofrece más colores, transiciones más fluidas y una mejor coordinación con la iluminación del escenario. En términos de conciertos, esto se traduce en ondas de luz más nítidas, menos retrasos y momentos más dramáticos cuando todo el estadio se mueve al unísono.

Los fans ahora pueden comprobar el emparejamiento antes del inicio del espectáculo, ya que las barras de luz conectadas se iluminan juntas. Si el emparejamiento falla, algunas secciones se activarán automáticamente.

La aplicación actualizada incluye mapas de recintos, emparejamiento de cabinas y una función para el historial de conciertos. Los colores se pueden cambiar directamente en la barra de luz, incluyendo un modo de "vibración de color" que aleatoriza los efectos.

También hay una base que convierte la Army Bomb en una pequeña lámpara. Muchos fans ya saben dónde va: junto a álbumes, DVD de giras y montones de tarjetas fotográficas.

Las bombas del ejército más antiguas se están eliminando gradualmente

Aquí es donde las cosas empiezan a doler para los fanáticos de toda la vida.

Weverse confirmó que el control inalámbrico para la Versión 3, la Edición Especial y la Versión 4 solo continuará hasta la etapa de Las Vegas del concierto 'ARIRANG' en mayo de 2026.

A partir del concierto de Busan en junio, solo funcionará la versión 4.

Eso significa que las Army Bombs más antiguas ya no se unirán a los espectáculos de luces sincronizadas que definen los conciertos de BTS. Al momento de escribir esto, la Edición Especial MAP OF THE SOUL ya ha finalizado.

Por qué la bomba del ejército es importante para los fanáticos

Para la mayoría de ARMY, esto nunca se ha tratado solo de comprar plástico con LED.

La Army Bomb es parte de cómo funcionan los conciertos de BTS.

Está presente durante "Spring Day". Tiñe los estadios de morado durante "Mikrokosmos". Se mueve en oleadas durante "Mic Drop", "IDOL", "Boy With Luv" y "Yet To Come".

Cada show sigue el mismo ritmo emocional: fanchants, presentaciones de los miembros, discursos de RM, chistes de Jin, J-Hope animando a la multitud, la voz de Jimin, la presencia de V, los versos de Suga, Jungkook llevando el coro.

Los aficionados saben cuándo levantarla. Cuándo saludar. Cuándo mantenerla quieta. Es una rutina aprendida con los años. La versión 4 pretende trasladar todo eso a la próxima era de las giras.

Lo que está por venir

Para los fans que adquirieron la Versión 4, al menos hay algo de tranquilidad. Su light stick funcionará en los próximos conciertos. Se sincronizará correctamente. No se quedará atrás.

Para todos los demás, la espera continúa.

Mientras BTS se prepara para regresar a los escenarios globales y a la cima de las aplicaciones de transmisión de música, la Army Bomb sigue siendo uno de los símbolos más claros de ser parte de su fandom mundial, brillando junto a cánticos, pancartas y océanos púrpuras, y la Versión 4 es el próximo capítulo de esa tradición.