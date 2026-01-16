BigHit Music anunció oficialmente el viernes que BTS lanzará su quinto álbum de estudio, "Arirang", el 20 de marzo de 2026.

El título del álbum proviene de una canción folclórica coreana centenaria, conocida por expresar profundas emociones y anhelo. Según BigHit Music, "Arirang" simboliza los temas emotivos del disco y marca el regreso del grupo tras casi cuatro años de ausencia. El álbum incluirá 14 canciones, cuyos títulos se revelarán próximamente.

Los pedidos anticipados del álbum comenzaron el 16 de enero a las 11 a. m., hora estándar de Corea, en varios minoristas, incluidos Weverse Shop, Target y tiendas de música de todo el mundo, según el Korea JoongAng Daily .

Los fans pueden elegir entre varios formatos físicos, incluyendo CD en tres versiones diferentes: "Rooted in Korea Ver.", "Rooted in Music Ver." y "Living Legend Ver.", así como ediciones en vinilo y una caja especial de CD de viaje. Las versiones digitales también estarán disponibles en plataformas como iTunes y Spotify.

Los siete miembros —RM, Jin, Suga , J-Hope , Jimin , V y Jung Kook— participaron activamente en la composición y producción de "Arirang". BigHit afirmó que el álbum refleja las ideas y la dirección artística de cada miembro, a la vez que expresa las emociones y reflexiones que experimentaron durante su trayectoria, según informó Forbes .

El sello destacó que el disco contiene historias honestas que los miembros han querido compartir con su base de fans, ARMY, quienes han esperado pacientemente el regreso completo del grupo.

Este es el primer álbum grupal de BTS desde su antología "Proof" en junio de 2022. Los miembros completaron sus requisitos de servicio militar obligatorio, y el último miembro terminó en 2023, lo que les permitió reunirse para este importante proyecto.

El álbum llega como parte de un regreso más grande que incluye una extensa gira mundial que comenzará en abril de 2026, abarcando más de 70 shows en 34 regiones, incluidas Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y Australia, hasta marzo de 2027, según CNA Lifestyle .