YouTube Music está probando una nueva restricción de letras para usuarios sin suscripción Premium, limitando el acceso a cinco visualizaciones por canción. Esto podría estar relacionado con la herramienta para compartir letras lanzada en junio.

Una vez que los usuarios alcanzan el límite, las letras restantes se difuminan, lo que los impulsa a actualizar a YouTube Music Premium o comenzar una prueba gratuita si son elegibles.

Según The Verge , los usuarios gratuitos solo pueden ver las primeras líneas de una canción tras alcanzar el límite de cinco visualizaciones. Una barra de progreso sobre la letra indica cuántas visualizaciones gratuitas quedan e incluye un mensaje para "Desbloquear la letra con Premium".

Actualmente, el lanzamiento es regional, lo que significa que no todos los usuarios están afectados todavía.

Spotify frente a YouTube Music

A diferencia de YouTube Music, Spotify sigue ofreciendo letras completas tanto a usuarios gratuitos como premium. Aunque Spotify experimentó brevemente con letras de pago, la función se abandonó.

Spotify también ha ampliado la traducción de letras a nivel mundial y ha agregado letras sin conexión para los suscriptores Premium, lo que le da una ventaja notable sobre YouTube Music para los oyentes del nivel gratuito.

Precios de YouTube Music Premium

Según Sammy Fans, una suscripción premium cuesta $11 al mes, un poco más barata que Spotify Premium, que cuesta $13 al mes. Al restringir las letras para los usuarios gratuitos, es probable que Google busque impulsar las suscripciones de pago, aunque el cambio podría frustrar a los usuarios acostumbrados al acceso sin restricciones.

Alternativas gratuitas para letras

Quienes buscan letras ilimitadas pueden recurrir a aplicaciones como Musixmatch y Shazam, que ofrecen letras en tiempo real de forma similar a YouTube Music. A pesar de las críticas, el límite de cinco visualizaciones parece ser una estrategia permanente para convertir a los usuarios gratuitos en suscriptores.

