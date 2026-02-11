Disney invirtió hasta 220 millones de dólares en la icónica serie británica de ciencia ficción Doctor Who a lo largo de dos temporadas. Luego se retiró. La respuesta de la BBC se resume en tres palabras: Que no cunda el pánico todavía.

Zai Bennett, recientemente nombrado jefe de producción de BBC Studios, ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre el fracaso de la colaboración esta semana. El Señor del Tiempo no desaparecerá, declaró a Deadline en una entrevista, incluso si el dinero de Disney acaba de desaparecer.

Bennett describió a BBC Studios como "una parte fundamental de Doctor Who" y afirmó que todos los involucrados siguen "motivados para asegurar que Doctor Who tenga una vida larga y próspera". Confirmó que se lanzará un especial de Navidad en 2026, y añadió que el trabajo sobre el futuro de la serie comenzará después.

La declaración plantea tantas preguntas como respuestas. La más urgente: ¿quién la paga?

Disney se retiró en octubre pasado tras financiar lo que las fuentes estiman entre 6 y 8 millones de libras (entre 7,6 y 10 millones de dólares) por episodio, según informes de la industria . Esa inversión permitió obtener una producción de lujo que el público británico no había visto desde el resurgimiento de 2005: decorados más grandes, estrellas invitadas de mayor renombre, etc. Financiaron un total de 26 episodios a lo largo de dos temporadas, además de un próximo spin-off titulado "La Guerra entre la Tierra y el Mar".

Lo que el dinero no compró fueron espectadores estadounidenses. Y por eso la colaboración fracasó.

Doctor Who nunca llegó a Estados Unidos a pesar de la inversión de Disney

Las cifras revelaron una historia brutal. Varias fuentes de la industria confirmaron a Deadline que Doctor Who no logró expandirse más allá de su base de fans principal, especialmente en Estados Unidos, donde Disney necesitaba desesperadamente tracción. Sesenta años de reconocimiento de marca no lograron convertir a los espectadores estadounidenses ocasionales en fans fieles a la escala necesaria para justificar la inversión.

El showrunner Russell T. Davies tomó decisiones creativas audaces: eligió a Ncuti Gatwa como el primer Doctor Negro, presentó a la actriz transgénero Yasmin Finney y trajo al drag Jinkx Monsoon como villano. Recibió elogios de la crítica, pero no así el éxito comercial. La audiencia nunca estuvo a la altura de la inversión. Expertos de la industria afirman que Disney perdió interés durante el primer año.

El gigante del streaming seguirá presentando las dos temporadas que coprodujo, además del spin-off que completa el acuerdo original. Pero ahí termina la relación. Disney se negó a hacer comentarios públicos sobre la ruptura.

La BBC se enfrenta ahora a una crisis presupuestaria por Doctor Who

El lenguaje cuidadosamente escogido por Bennett sugiere caos tras bambalinas. Al preguntársele si BBC Studios podría ayudar a cubrir el déficit financiero que dejó Disney, eludió la pregunta por completo. No habló en nombre de la BBC, dijo, antes de limitarse a afirmar que todos los involucrados están "juntos en esto".

Traducción:Nadie ha descubierto aún quién va a pagar realmente.

BBC Studios, Bad Wolf Productions y la cadena principal necesitan resolver tanto la financiación como la distribución internacional antes de que las cámaras puedan rodar futuras series. Esto no ocurrirá rápidamente. El único contenido nuevo confirmado es un especial de Navidad de 2026 que Davies escribirá y Bad Wolf producirá. Aún no está claro si Davies seguirá como showrunner después de ese episodio.

La directora de drama de la BBC, Lindsay Salt, ofreció la habitual garantía en octubre, según Variety . La BBC mantiene su total compromiso con Doctor Who, afirmó, añadiendo que los planes para la próxima temporada se anunciarán "a su debido tiempo". Esta frase, cuidadosamente diplomática, podría fácilmente significar la suspensión de la producción regular hasta 2027 o después.

El ritmo crea presión adicional. La serie más reciente terminó en un final de suspense: Gatwa se regenera en lo que parecía ser la Rose Tyler de Billie Piper. Resolver ese embrollo narrativo requiere actuar con rapidez. La entrevista de Bennett, en cambio, parece una súplica de paciencia.

Rumores de la industria han vinculado a Netflix y HBO Max como posibles socios sustitutos, según informó The Hollywood Reporter . Ninguna de las compañías ha confirmado conversaciones. Por ahora, los fans se quedan con un especial de Navidad y una colección de promesas cuidadosamente redactadas por ejecutivos que no se comprometen con los detalles.

La TARDIS no va a desaparecer de la televisión británica. Que alguien pueda permitirse seguir materializándola es otra cuestión.