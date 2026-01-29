La BBC anunció una asociación estratégica con YouTube el 21 de enero de 2026, que permitirá a la emisora británica producir contenido original específicamente para la plataforma de video por primera vez.

El acuerdo supone un cambio importante en la estrategia de distribución de la BBC, ya que anteriormente la emisora utilizaba YouTube principalmente para compartir clips y tráilers de su programación en el Reino Unido. Con el nuevo acuerdo, la BBC creará contenido adaptado a la audiencia más joven y digital de YouTube, y los programas también estarán disponibles en las plataformas BBC iPlayer y Sounds.

La colaboración se centrará en cuatro áreas clave, incluyendo la inversión en programación prioritaria en YouTube que destaca las mejores historias y noticias británicas de la BBC. La emisora planea expandir su presencia en YouTube a 50 canales, lanzando nuevos canales específicos como Deepwatch, que presentará documentales nuevos y existentes de la BBC, según la BBC .

También debutarán siete nuevos canales infantiles, incluido el canal The Epic Facts, que mostrará contenido de programas populares de CBBC como Operation Ouch, Horrible Histories, Horrible Science y Deadly 60.

La programación abarcará entretenimiento, documentales, contenido infantil, noticias y deportes, comenzando con la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero. Los nuevos programas incluirán anuncios para espectadores fuera del Reino Unido, lo que generará ingresos adicionales para la corporación en un momento en que su futura estructura de financiación se encuentra en debate, según informó The Hollywood Reporter .

El director general de la BBC, Tim Davie, afirmó que la colaboración permitirá a la emisora conectar con el público de formas innovadoras. Pedro Pina, vicepresidente de YouTube para Europa, Oriente Medio y África, expresó su entusiasmo por colaborar con la BBC para redefinir la narrativa digital.

El acuerdo también incluye una iniciativa de formación liderada por la Escuela Nacional de Cine y Televisión, que invita a 150 profesionales de los medios a mejorar sus habilidades en YouTube mediante talleres y eventos en las sedes de la BBC en Salford, Birmingham, Glasgow, Belfast y Cardiff. Este programa busca invertir en la próxima generación de creadores del Reino Unido y apoyar el Plan Sectorial de Industrias Creativas del gobierno, según Yahoo News .