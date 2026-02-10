La nueva serie Criado por sicarios o Dear Killer Nannies, como se llama en inglés,ya está causando sensación con su primer avance, ofreciendo una visión intensa y emotiva de una de las familias criminales más infames de la historia. La producción luce impactante desde sus primeras imágenes, presentando una perspectiva fresca sobre una historia que todos creemos conocer.

En esta ocasión, la narrativa se centra en la infancia, la memoria y la supervivencia, con la interpretación transformadora de John Leguizamo como Pablo Escobar.

En lugar de narrar el ascenso y la caída del Cártel de Medellín desde la perspectiva habitual de las fuerzas del orden o la criminalidad, Criado por sicarios replantea la saga como una historia de madurez vista a través de la mirada de Juan Pablo "Juampi" Escobar. Hijo del narcotraficante más notorio de Colombia, Juampi crece rodeado de peligro, secretismo y miedo, con sicarios a sueldo formando parte de su vida diaria. Estos hombres, encargados de proteger y hacer cumplir la ley, se convierten en sus compañeros constantes, ganándose el escalofriante apodo de sus "niñeras".

Esta perspectiva permite a la serie explorar el coste emocional de una infancia marcada por el crimen. La lealtad, la confusión y la pérdida de la inocencia cobran protagonismo a medida que Juampi comienza a comprender la verdadera naturaleza del imperio de su padre. El resultado es una historia profundamente personal que examina cómo la violencia se infiltra en la vida doméstica, alterando los vínculos familiares y la propia infancia.

La elección de Leguizamo para interpretar a Pablo Escobar se ha convertido rápidamente en uno de los elementos más comentados del proyecto. Conocido por su versatilidad y su imponente presencia en pantalla, el actor colombiano-estadounidense aporta complejidad a un papel a menudo reducido al exceso y la brutalidad. Las primeras imágenes sugieren una interpretación que equilibra el carisma y la amenaza, a la vez que enfatiza el rol de Escobar como padre, una perspectiva que rara vez se explora con este nivel de intimidad.

La serie presenta un elenco en capas que apoya el viaje de Juampi en diferentes etapas de su vida. Janer Villareal interpreta al adolescente Juan Pablo, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel García asumen versiones más jóvenes del personaje. Laura Rodríguez interpreta a Victoria Henao, la esposa de Escobar, situando la dinámica familiar en el centro de la historia. El elenco también incluye a Juanita Molina (Mila en Yo Soy Betty La Fea ), Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante, Julián Díaz y Melanie Dell' Olmo, con la participación especial de Andrés Delgado y Carmen Electra.

Tras bambalinas, Queridas Niñeras Asesinas es una producción de Telemundo Studios , Underground Producciones y TIS Studios, con Sebastián Ortega como showrunner. La serie se inspira directamente en los relatos reales de Juan Pablo Escobar, quien cocreó el proyecto junto a Ortega y Pablo Farina, asegurando que la narrativa se base en la experiencia vivida y no en el sensacionalismo.

Con estreno previsto en Disney+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos, la serie se posiciona como un estudio de personajes y una reflexión sobre el costo humano del poder, la violencia y el legado. Al narrar la historia desde la perspectiva de una niña, la serie promete una mirada más íntima e inquietante a un capítulo de la historia que sigue resonando a través de las generaciones.