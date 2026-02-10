Han pasado más de 30 años desde que el mundo de la música perdió a Kurt Cobain, el líder vocal de la legendaria banda Nirvana, y durante todo ese tiempo, la historia oficial ha sido la misma: el artista estadounidense se suicidó en su invernadero de Seattle. Pero una nueva investigación desafía esa historia "oficial". Un equipo privado de especialistas forenses ha desestimado el caso y afirman que lo que ven no concuerda en absoluto con un suicidio, si no que parece una escena posiblemente montada a propósito.

Su argumento es contundente: la evidencia médica simplemente no encaja con la teoría del suicidio. Los hallazgos del equipo, publicados en un artículo revisado por pares, sugieren que una sobredosis forzada de heroína probablemente incapacitó a Cobain antes del tiroteo, y que el daño orgánico indica que el cuerpo sufrió una falta de oxígeno durante una sobredosis gradual, en lugar de morir instantáneamente por una herida de bala.

Nuevas reclamaciones forenses cuestionan el fallo de 1994

En abril de 1994, el médico forense del condado de King cerró el caso y dictaminó que Cobain murió por una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, un equipo del sector privado, dirigido por el especialista forense Brian Burnett, afirma que las pruebas biológicas revelan una historia más oscura. Burnett, experto en casos de sobredosis con traumatismo por arma de fuego, realizó una revisión exhaustiva de la autopsia original y los materiales de la escena del crimen.

Según la investigadora independiente Michelle Wilkins, quien colaboró con el equipo, la evaluación de Burnett fue inmediata e inequívoca. "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto", declaró Burnett tras solo tres días de revisar los archivos. Se centran en daños en órganos como la necrosis cerebral y hepática, y afirman que parece que el cuerpo sufrió una sobredosis gradual de oxígeno en lugar de morir instantáneamente por una herida de bala.

"Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió muy rápidamente por una explosión de disparo", dijo Wilkins al Daily Mail .

You can also see it uncensored on @rumblevideo here https://t.co/SRpgtuager — Trace Evidence Podcast (@TraceEvPod) February 10, 2026

Por qué la escena del crimen estaba "demasiado limpia" para una muerte violenta

Uno de los aspectos más inquietantes que destaca la investigación es la inquietante limpieza de la escena del crimen. Los suicidios con escopeta son notoriamente brutales y desordenados, pero el equipo forense observó una sospechosa ausencia de salpicaduras de sangre en las manos de Cobain. Wilkins enfatizó que si Cobain se hubiera llevado el cañón a la boca, como sugiere el informe oficial, su mano izquierda debería haber estado cubierta de material biológico. En cambio, se encontró notablemente limpia, sujetando el cañón de la escopeta Remington Modelo 11 calibre 20.

"Si alguna vez ves fotos de suicidios con escopeta, son brutales. No hay universo donde esa mano no esté cubierta de sangre", explicó Wilkins. Además, el equipo cuestionó el orden del kit de heroína encontrado a pocos metros del cuerpo. Contenía jeringas tapadas y parafernalia cuidadosamente ordenada; era inverosímil que alguien que se estaba muriendo de una sobredosis masiva, diez veces superior al límite letal, guardara meticulosamente su equipo antes de dispararse.

"Los suicidios son un desastre, y esta escena era muy limpia", señaló. "Me parece que alguien montó una película y quería que estuvieras completamente seguro de que se trataba de un suicidio".

Discrepancias en la mecánica del arma y la nota

La mecánica del arma en sí misma constituye otro pilar de la teoría del homicidio. Los investigadores replicaron el tiroteo con el mismo modelo de escopeta y descubrieron que la ubicación del casquillo en la escena era físicamente imposible, basándose en el patrón de expulsión del arma. Según Wilkins, si la mano de Cobain hubiera estado colocada en el cañón delantero, como se documenta, el arma no habría expulsado el casquillo. Sin embargo, se encontró un casquillo cuidadosamente sobre una pila de ropa.

La infame nota de suicidio también fue objeto de escrutinio. Wilkins señaló que la primera parte de la carta parece un anuncio de retiro de la industria musical, sin mencionar la autolesión. "La parte superior de la nota está escrita por Kurt... Básicamente, solo habla de dejar la banda", dijo, sugiriendo que solo las últimas cuatro líneas, que aparecen garabateadas con diferente caligrafía, indican suicidio.

A pesar de estas nuevas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle dicen que no ven ninguna base para revisar el caso.