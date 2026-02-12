Los corredores de alta tecnología de Silicon Valley han chocado con la élite política de Baviera ya que, según informes, el multimillonario Eric Schmidt está saliendo con la modelo alemana y estudiante de doctorado Gloria-Sophie Burkandt.

Eric Schmidt, de 70 años, es el exdirector ejecutivo de Google y presidente ejecutivo de Alphabet Inc., mientras que Gloria-Sophie Burkandt es una modelo y actriz alemana de 27 años. Burkandt es, entre otras cosas, la hija mayor de Markus Söder, ministro-presidente de Baviera y líder del partido conservador CSU.

Las especulaciones sobre la naturaleza de su relación surgieron después de que la pareja fuera vista junta en el Foro Económico Mundial de Davos el 21 de enero de 2026. Si bien representantes describieron su conexión como una "amistad cercana", un medio de comunicación alemán afirmó que la relación es romántica. Un video viral captó a Schmidt caminando junto a Burkandt por la nevada estación suiza, flanqueada por personal de seguridad.

Según informes, la pareja ha pasado mucho tiempo junta en India, Estados Unidos y Europa. Esto marca otro capítulo en la bien documentada historia de Schmidt de salir con jóvenes promesas mientras sigue casado con su esposa de 46 años, Wendy Schmidt, una relación que Schmidt ha descrito previamente como poco convencional.

Los avistamientos se confirmaron a fines de enero de 2026, y se informó que la relación se intensificó después de una reunión en la Universidad de Harvard en noviembre de 2025. La pareja fue vista recientemente en Davos, Suiza, y se espera que asistan juntos a la Conferencia de Seguridad de Múnich entre el 13 y el 15 de febrero de 2026.

Burkandt, con una impresionante estatura de 1,88 m, es mucho más que una simple acompañante en el mundo de los multimillonarios. Modelo de élite que ha aparecido en las páginas de Vogue Turquía , actualmente compagina una floreciente carrera como actriz, tras asistir recientemente a los Premios Alemanes de Actuación en Berlín, con un doctorado en economía.

Su participación en la relación ha causado revuelo en los círculos políticos alemanes, sobre todo teniendo en cuenta que Schmidt es 21 años mayor que su padre, Markus Söder. A pesar de la diferencia de edad de 43 años, algunos informes sugieren que la pareja conectó gracias a intereses comunes en tecnología y política global, temas que Burkandt describió como "profundamente conmovedores" en una reciente publicación en redes sociales donde abogó por un "mundo libre, curioso y justo" para las generaciones futuras.

El "matrimonio abierto" y los círculos de citas de élite

La vida romántica de Schmidt ha fascinado desde hace tiempo tanto a la industria tecnológica como a la prensa sensacionalista. Con un patrimonio neto estimado en 36.700 millones de dólares, el extitán tecnológico es conocido por mantener una serie de relaciones con jóvenes emprendedores y modelos.

Su romance anterior de cuatro años con la empresaria estadounidense Michelle Ritter, de 31 años, terminó en 2024 en medio de una serie de disputas legales, incluidas las acusaciones de Ritter de "vigilancia absoluta" y un "sistema de control", afirmaciones que los abogados de Schmidt han descartado como "demostrablemente falsas".

A pesar de estas diversas parejas, Schmidt mantiene un frente unido con Wendy Schmidt, su esposa desde 1980. La pareja continúa apareciendo junta en eventos filantrópicos, como la Gala de Arte + Cine del LACMA en noviembre de 2025, manteniendo un acuerdo doméstico que ha sido descrito en los informes como no exclusivo.

Se dice que Burkandt es la última incorporación a esta compleja jerarquía social, y aparece con Schmidt en lugares en los que anteriormente presentó a sus antiguas amores.

Una voz influyente de la generación Z

Burkandt se ha esforzado por distanciarse de la etiqueta de "hija del nepotismo" que suele asociarse con los hijos de políticos poderosos. Si bien mantiene una estrecha relación con su padre, ha dedicado gran parte de los últimos dos años a construir una marca independiente en Nueva York y Múnich.

Además de trabajar como modelo para marcas como Miu Miu y Tom Ford, es una defensora activa del medio ambiente y ha sido transparente sobre sus luchas pasadas con la anorexia, llegando incluso a convertirse en patrocinadora de la iniciativa educativa 'Richard Wagner for Children'.

Mientras la pareja se prepara para la Conferencia de Seguridad de Múnich esta semana, Gloria-Sophie Burkandt se centrará cada vez más en ella. Queda por ver si la supuesta relación se desarrolla más, pero por ahora, la modelo y el magnate parecen ser la pareja más comentada en el calendario social de 2026.