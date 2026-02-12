Según informes, la ex duquesa de York está considerando cambiar de representación profesional mientras planea un posible regreso a su trabajo en el Reino Unido. Un informe del Daily Mail afirma que les ha dicho a sus amigos que quiere volver a trabajar tras el reciente cierre de su fundación benéfica.

Se dice que Sarah Ferguson, de 66 años, se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos tras una breve estancia en los Alpes franceses. Mantiene desde hace tiempo una estrecha relación pública con su exmarido, el príncipe Andrés, de quien se divorció en 1996. Sin embargo, el informe sugiere que sus planes profesionales actuales podrían llevarla a operar de forma más independiente.

Nuevo escrutinio de los medios y cambio de relaciones públicas informado

Los documentos adicionales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, publicados en enero de 2026, reavivaron la atención mediática sobre las asociaciones históricas mencionadas en informes anteriores. Sin embargo, Ferguson no ha sido acusado de ningún delito y no ha comentado públicamente sobre las acusaciones específicas citadas en el artículo del Daily Mail .

Según la publicación, está explorando la posibilidad de contratar una nueva agencia de relaciones públicas para gestionar lo que las fuentes describen como un regreso en solitario al Reino Unido. Fuentes anónimas citadas por el medio afirmaron que ha expresado su deseo de "volver al trabajo", especialmente tras el cierre de Sarah's Trust a principios de este mes. El informe también menciona cambios en la vivienda de Royal Lodge, aunque no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre planes a largo plazo.

Ferguson fundó Sarah's Trust, una fundación benéfica con sede en el Reino Unido, en 2020 para apoyar causas humanitarias, medioambientales y en favor de la mujer y la infancia a nivel mundial. La fundación colaboró con ONG para financiar las causas que defendía.

El informe sugirió que Ferguson espera reconstruir su perfil profesional como autora y figura mediática, lo que implica una estrategia más independiente. Ferguson no ha confirmado los planes reportados, ni se ha hecho ningún anuncio formal sobre una nueva representación.

La motivación del 'dinero' y el cierre benéfico

La publicación sugirió que el cierre de Sarah's Trust podría haber influido en las prioridades profesionales actuales de Ferguson, en particular mientras reevalúa sus compromisos públicos y comerciales. Sin embargo, no se ha divulgado información financiera detallada sobre las operaciones de la organización benéfica ni los motivos de su cierre.

Aún no está claro si la decisión fue motivada por problemas de financiación, una reestructuración estratégica u otras consideraciones administrativas, y Ferguson no ha emitido una declaración personal abordando el asunto.

A pesar del informe, no ha habido ningún comunicado oficial ni confirmación de sus futuros planes profesionales.

Un camino en solitario al final de Royal Lodge

Según informes recientes de los medios, se entiende que la expareja vive por separado. Se espera que el príncipe Andrés se traslade dentro del sistema de residencia real, aunque no se han confirmado formalmente detalles específicos sobre su futura residencia.

Por su parte, se dice que Sarah Ferguson está considerando opciones de alojamiento alternativas en la zona de Windsor mientras evalúa sus próximos pasos. Los informes sugieren que los cambios reflejan un período de transición para ambas partes, más que una separación formal de sus viviendas. El Palacio de Buckingham no ha emitido un comunicado oficial que describa sus planes a largo plazo, ni se ha confirmado un plazo para una mudanza permanente.