La matriarca de fútbol americano Donna Kelce no firmará un acuerdo de confidencialidad antes de la boda de su hijo con Taylor Swift. Al parecer, todos los demás sí lo harán.

Un camarógrafo de TMZ la entrevistó el martes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Cuando le preguntaron si Travis y Swift la habían obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad, no dudó. "No", respondió sonriendo. "Saben que puedo guardar un secreto".

Y para ser justos, tiene experiencia en ese aspecto. Dos días antes de que la pareja anunciara su compromiso en agosto de 2025, Donna declaró a People que Travis "ya estaba decidido". Nadie se dio cuenta en ese momento. Sabía lo que se avecinaba y no lo reveló.

La pareja apenas ha dicho una palabra sobre la boda desde aquella publicación en Instagram . "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", decía el pie de foto. Y luego silencio. Se espera que los invitados firmen acuerdos de confidencialidad antes de asistir. Donna se libra.

Ocean House y los rumores de Rhode Island

El lugar ya no es un misterio. Se trata de Ocean House, el lujoso resort victoriano en Watch Hill, Westerly, Rhode Island, según Fox News , que citó fuentes de Page Six en diciembre. El resort se encuentra en 5 hectáreas de terreno frente al mar, a apenas cuatro minutos a pie de la mansión de 17,75 millones de dólares (14,4 millones de libras) que Swift compró en 2013.

La fecha elegida por todos es el 13 de junio de 2026. El trece ha sido el número de la suerte de Swift desde que era adolescente, y Kelce acaba de terminar su 13.ª temporada con los Chiefs.

Se rumoreaba que Swift había pagado a otra novia que ya había reservado esa fecha en Ocean House. El resort canceló la reserva. Stephanie Leavitt, directora de ventas y marketing del área, declaró a TMZ que el lugar "nunca permitiría que una pareja comprara la fecha de la boda de otra", según Cosmopolitan . Swift y Kelce no han confirmado nada al respecto.

Un baile madre-hijo que aún no ha planeado

Donna se iluminó cuando TMZ le preguntó sobre el baile madre-hijo. "Seguro que será interesante", dijo. Aún no ha elegido canción. En la boda de Jason con Kylie en 2018, bailó "Love Shack" de The B-52.

Fuentes que hablaron con el Daily Mail en enero afirmaron que se ha mantenido deliberadamente al margen de la planificación, a pesar de tener "un montón de ideas" sobre el menú, el pastel y los colores. No quiere sobrepasar los límites. Una fuente comentó que se "muerde la lengua" porque quiere no ser autoritaria.

Donna y la madre de Swift, Andrea, fueron vistas juntas en el Festival de Cine de Sundance de 2026 en Park City, Utah, del brazo. Ninguno de sus hijos las acompañaba.

La pausa del podcast New Heights alimenta las especulaciones sobre una boda

Una cuenta de fans de Swift publicó esta semana que el podcast New Heights de los hermanos Kelce tendría una pausa de seis semanas. Travis y Jason no han dicho nada al respecto. El podcast ya ha tenido pausas por motivos habituales. El pasado julio, se suspendió durante el campamento de entrenamiento de los Chiefs. Pero los fans ya están interpretando el momento, relacionándolo con posibles preparativos de boda, según informó EssentiallySports .

También está la cuestión de la carrera de Travis. Se dice que está pensando en volver para una decimocuarta temporada con Kansas City, pero no lo ha hecho oficial. Fuentes dicen que Swift ha estado postergando los planes de boda hasta que eso se resuelva.

Mientras tanto, la lista de invitados ha crecido mucho más allá de lo esperado. Swift dijo una vez que invitaría a "cualquiera con quien haya hablado". Tanto Page Six como Harper's Bazaar informan que Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor. Al parecer, la ceremonia se trasladó de la mansión de Swift en Watch Hill a Ocean House porque la casa no tenía cabida para todas.

Donna Kelce, por su parte, está encantada de hablar de todo. Eso sí, no le pidas que firme nada.