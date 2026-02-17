Millones de musulmanes en todo el mundo se preparan para el Ramadán de 2026, pero la confusión sobre las normas de ayuno ha suscitado preguntas urgentes. Las redes sociales y los foros religiosos están repletos de debates sobre si beber agua durante el día rompe el ayuno. Mientras las familias y las comunidades hacen planes, aclarar el inicio del mes y las normas de ayuno se ha convertido en una prioridad absoluta.

¿Cuándo comienza el Ramadán 2026?

Se espera que el Ramadán de 2026 comience el 18 de febrero en la mayoría de los países, aunque la fecha exacta depende de las observaciones locales de la luna creciente. Arabia Saudita ha instado a los musulmanes a observar la luna el 17 de febrero, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y algunas comunidades europeas podrían seguir fechas ligeramente diferentes según las observaciones tradicionales o astronómicas.

El mes sagrado durará 29 o 30 días y finalizará alrededor del 20 de marzo de 2026 con el Eid al-Fitr . Las diferencias en las fechas locales de avistamiento implican que algunas comunidades podrían comenzar el ayuno un día antes o después que sus vecinos, lo que ha generado un amplio debate en línea.

Reglas del ayuno explicadas: ¿Está permitido beber agua?

El ayuno durante el Ramadán, conocido como sawm , implica abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. No se permite beber agua durante el día. Las comidas antes del amanecer, llamadas suhur , proporcionan alimento antes del inicio del ayuno, que se rompe al atardecer con el iftar .

La confusión sobre el consumo de agua se ha vuelto común, sobre todo entre los nuevos observantes y los musulmanes más jóvenes. Pero, para ser claros, no se permite beber agua durante las horas de ayuno. Incluso un pequeño sorbo de agua desde el amanecer hasta el atardecer rompe el ayuno, lo que obliga a recuperar el día perdido más tarde. Se aconseja a los observantes hidratarse completamente durante el suhur antes del amanecer y después del iftar al atardecer para mantener la salud y la energía durante todo el día.

Horas de ayuno global e implicaciones diarias

Las horas de ayuno varían según la ubicación. En 2026, la mayoría de las regiones observarán ayunos diarios de entre 12 y 15 horas. Por ejemplo, los musulmanes de Londres (Reino Unido) ayunarán aproximadamente 14 horas, mientras que los de Nueva York (EE. UU.) ayunarán alrededor de 13 horas. En los Emiratos Árabes Unidos , el ayuno durará aproximadamente 12,5 horas, mientras que en Estocolmo (Suecia) los ayunos podrían alcanzar hasta 15 horas debido a la mayor cantidad de luz natural. Estas variaciones pueden afectar las rutinas diarias, los horarios de trabajo y las estrategias para mantener la hidratación y la energía.

Los ayunos prolongados afectan los horarios de trabajo, las rutinas escolares y las estrategias de hidratación diaria. Entre las personas exentas se encuentran las personas mayores, los enfermos, las mujeres embarazadas o en período de lactancia y los viajeros, quienes podrían recuperar los días perdidos posteriormente.

Observancias culturales y sociales

Los aspectos comunitarios del Ramadán siguen siendo fundamentales. Los musulmanes se reúnen para las comidas del iftar, realizan obras de caridad y participan en las oraciones nocturnas. Tendencias como el senderismo del iftar en los EAU reflejan la evolución de las prácticas culturales, junto con la observancia tradicional. Muchas familias también organizan pequeños eventos comunitarios y comparten comidas con los vecinos para fortalecer los vínculos sociales. Los medios de comunicación también ofrecen series y programas con temática de Ramadán para los espectadores durante el mes sagrado, destacando temas espirituales y entretenimiento familiar.

Ajustes políticos y educativos

Varios países adaptan sus horarios para adaptarse al Ramadán. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han revisado los horarios laborales y escolares. En algunas regiones, la recuperación del Eid al-Fitr ha generado debate, destacando la importancia de reconocer las observancias religiosas en las políticas públicas.