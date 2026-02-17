El Año Nuevo chino 2026 se acerca rápidamente y con él llega una serie de costumbres que se cree darán forma a la fortuna para el año que viene.

Desde las tradiciones culinarias hasta la elección de vestuario, el primer día del Año Nuevo Lunar está lleno de gestos simbólicos que muchos creen que pueden atraer la prosperidad o, si se ignoran, traer lo contrario. Si bien algunas prácticas son ampliamente conocidas, otras son rituales menos conocidos que, según se dice, atraen la riqueza y la abundancia al hogar.

El 17 de febrero de 2026, el festival marca el inicio de un nuevo ciclo lunar y un nuevo capítulo para las familias de Asia y el resto del mundo. Para muchos, el primer día sirve para marcar el ritmo del año que comienza, prestando especial atención al lenguaje, los hábitos e incluso a la elección del desayuno.

A continuación se enumeran seis cosas que tradicionalmente se evitan durante el Año Nuevo chino, además de un ritual inusual que se dice que aumenta la buena suerte.

Seis cosas que debes evitar el día de Año Nuevo chino

No barra ni saque basura

Según China Highlights , se cree que barrer el primer día del Año Nuevo Lunar "barre la riqueza". También se desaconseja sacar la basura, ya que simboliza la expulsión de la buena fortuna del hogar. Evite las palabras "de mala suerte"

Tradicionalmente, se evita el lenguaje negativo durante las festividades. China Highlights explica: "Nadie quiere oír palabras con significados negativos durante el Año Nuevo Lunar. Eviten usar palabras relacionadas con la muerte, la enfermedad, la pobreza o los fantasmas". En cambio, se suelen usar expresiones más suaves, como decir que alguien "se ha ido" en lugar de "ha muerto". No hay papilla para el desayuno

Las creencias tradicionales desaconsejan desayunar gachas o carne el primer día del año nuevo. El humilde plato de gachas se ha asociado desde hace mucho tiempo con la pobreza, y comenzar el año con ellas se considera un mal augurio que podría presagiar dificultades económicas. Evite lavar o cortar el cabello.

Se cree que lavarse el pelo el día de Año Nuevo "lava la fortuna". Cortarse el pelo también está desaconsejado, ya que la tradición sostiene que podría traer mala suerte a los tíos de la familia. No lavar la ropa

El primer y segundo día del año nuevo se consideran el cumpleaños del dios del agua en algunas tradiciones chinas. Lavar la ropa durante este período se considera una falta de respeto, además de un desperdicio simbólico de riquezas. No usar ropa blanca o negra

Si bien el rojo se considera ampliamente un color de la suerte durante el Año Nuevo Lunar, tradicionalmente se evitan el blanco y el negro. China Highlights señala que estos colores se asocian con el luto, lo que los hace inadecuados para una celebración centrada en la suerte y la renovación.

El ritual de 'Rodar en el oro'

Además de la lista de cosas que evitar, los expertos en Feng Shui señalan un sencillo ritual que se cree que trae prosperidad. Conocido como "rodar en el oro", consiste en hacer rodar nueve naranjas por la puerta el primer día del año nuevo.

As we ring in Chinese New Year, may the Year of the Horse bring all our friends success and our world peace and stability! pic.twitter.com/rihK7XDbBS — Ministry of National Defense of China (@MND_China) February 16, 2026

La consultora de Feng Shui Suzanne Roynon explica a Homes and Gardens : "Esta es una tradición agradable para atraer la buena fortuna, la prosperidad y el éxito a los hogares el primer día de las celebraciones del Año Nuevo Chino. En algunos dialectos chinos, la palabra "naranja" suena muy parecida a la palabra "oro", mientras que "mandarina" evoca la palabra "suerte".

Naranjas, tangerinas, mandarinas o kumquats ruedan por el umbral, a veces con monedas chinas, para simbolizar la riqueza que entra en el hogar. La practicante de medicina china Katie Brindle añade: "El color brillante y la forma redonda de una naranja también recuerdan a los lingotes de oro, que históricamente han sido un poderoso símbolo de riqueza en China ".

La practicante de Feng Shui Suzanne Butler dice que el ritual se centra en la entrada de la casa, conocida como la "boca del qi", donde fluyen la energía y las oportunidades. "Al rodarlas hacia adentro, estás dando la bienvenida intencionalmente a la energía fresca en el hogar para el año que viene, alentando a que la prosperidad llegue sin problemas y se quede", explica.

Una vez dentro, la fruta suele compartirse con familiares o amigos para difundir la energía positiva. Algunos también escriben deseos en sobres rojos debajo de un cuenco de mandarinas durante los tres primeros días del año nuevo, recordándolos al llegar el próximo festival.