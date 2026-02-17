El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero promete un nuevo comienzo para todos los signos del zodiaco, aunque la mayoría no lo veamos directamente. Este evento celestial impulsa el cambio, instándonos a abrazar nuevos comienzos y un profundo crecimiento personal.

El Evento Celestial: ¿Qué está pasando en el cielo?

El 17 de febrero se producirá un inusual eclipse solar anular, que creará un impresionante efecto de "anillo de fuego". A diferencia de los eclipses totales, que bloquean completamente el Sol, un eclipse anular ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra.

La NASA lo describe como un anillo celeste, con el borde del sol visible alrededor de la luna. El eclipse alcanza su punto máximo a las 7:12 ET , pero no se espera verlo en la mayoría de los lugares. La visibilidad es limitada. Solo la Antártida tendrá una vista completa, mientras que partes de Sudamérica y África verán un eclipse parcial.

Es más que una sombra

A pesar de su visibilidad limitada, los astrólogos creen que este eclipse ejerce una profunda influencia. Urano, el planeta del cambio repentino y la innovación, está en cuadratura con el punto del eclipse. Esto sugiere una reestructuración que nos despierta de la complacencia.

El Sol y la Luna a finales de Acuario nos impulsan hacia una transformación rápida, pero hay una advertencia: no es momento de tomar decisiones precipitadas. La energía exige planificación minuciosa y reflexión interna.

¿El eclipse afectará tu signo del Zodiaco?

Cada signo percibirá la energía de forma diferente. Algunos verán cómo se abren las puertas, mientras que otros podrían enfrentarse a obstáculos inesperados. Esto es lo que puedes esperar:

Aries : Aprovecha este tiempo para conectar profundamente con tus raíces. Crear un álbum de fotos familiar o explorar tu ascendencia puede aportar claridad. Se trata de compartir tu historia con el mundo, lo que te hará sentir más arraigado.

Tauro : Se avecinan grandes cambios profesionales. Las ambiciones se encienden, pero el equilibrio se vuelve esencial. Pasar tiempo de calidad con tus seres queridos o dedicarte tiempo a ti mismo podría ser justo lo que necesitas para mantenerte centrado en medio de la emoción.

Géminis : El cosmos inspira audacia. Quizás te sientas listo para perseguir un nuevo amor o el trabajo de tus sueños. Ten cuidado con el ego; el impulso es bueno, pero la humildad es la clave.

Cáncer : La búsqueda espiritual te llama. La meditación, la reflexión o apoyar una causa que te importa puede traer sanación emocional. Es un momento para un profundo trabajo interior.

Leo : El romance se revitaliza. Si el amor ha estado complicado últimamente, espera una recuperación. Define intenciones claras y comunícate abiertamente para atraer energía positiva a tu vida amorosa.

Virgo : Encuentra alegría en las rutinas cotidianas. Pequeñas actividades, como hornear o dar un paseo por el parque, pueden traer felicidad. Disfruta de los placeres sencillos durante las fiestas.

Libra : Tu papel como el pegamento de tu círculo es vital. Muestra amabilidad con generosidad. Tu compasión puede inspirar a los demás, inspirándolos a alcanzar su máximo potencial.

Escorpio : La abundancia fluye hacia ti. Ya sea una nueva oportunidad laboral o la revitalización de un proyecto, confía en tu instinto. Ideas pasadas podrían tener una segunda oportunidad, mejor que antes.

Sagitario : Podrías comunicarte con tu ex. Aclara lo que quieres antes de comprometerte. Mercurio retrógrado te advierte que tengas cuidado, así que no te precipites.

Capricornio : Momento para la honestidad financiera. Reevalúa tus hábitos de gasto y prioridades. El autocuidado se vuelve crucial; evita sobrecargarte de responsabilidades.

Acuario : Supera los momentos difíciles. Ahora eres más sensible, pero también más capaz. La flexibilidad es tu arma secreta: déjate llevar y adáptate.

Piscis : La nostalgia podría invadirte. Usa esta energía para sanar viejas heridas. Este eclipse marca un nuevo capítulo, animándote a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

El eclipse solar del 17 de febrero podría pasar desapercibido para la mayoría, pero su impacto es claro y contundente. Es un momento para nuevos comienzos y cambios sin miedo. Ya sea que lo sientas como un pequeño empujón o como una sacudida repentina, una cosa es segura: el universo te anima a crecer. Acéptalo. Deja que la energía cósmica te guíe hacia tu próximo capítulo.