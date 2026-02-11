Un comentario polémico de Kid Rock sobre las gemelas Olsen en 2001 ha resurgido, provocando reacciones negativas tras su actuación en el espectáculo alternativo de medio tiempo del Super Bowl de Turning Point USA. El músico, que entonces tenía 30 años, apareció en Saturday Night Live y cuestionó por qué los hombres esperaban a que las gemelas de 14 años cumplieran 18, añadiendo la cruda frase: "Si hay césped en el campo, juega a la pelota".

Esto ha generado nuevas críticas en medio de su asociación con grupos conservadores que promueven los valores familiares.

El comentario original

En abril de 2001, durante un segmento de Weekend Update en SNL, Kid Rock hizo estos comentarios mientras hablaba de noticias sobre famosos: "¿ Por qué todos los chicos de Estados Unidos están esperando a que estas chicas cumplan 18? ¿Entiendes lo que digo? Si hay césped en el campo, ¡a jugar!", dijo.

Las gemelas Olsen, Mary-Kate y Ashley, eran estrellas infantiles conocidas por sus papeles en Full House y varias películas. En aquel entonces, la fascinación pública por su inminente adultez era un tema recurrente en la prensa sensacionalista, pero la ocurrencia de Kid Rock se volvió inapropiada. La frase implica que la pubertad significa estar listo para la actividad sexual, independientemente de la edad. Los críticos de la época señalaron su insensibilidad, pero en gran medida se desvaneció hasta que acontecimientos recientes la revivieron.

Además, se han destacado las letras de su canción de 2001 " Cool, Daddy Cool ", incluyendo versos como "Jovencitas, jovencitas, me gustan menores de edad / Mira, algunos dicen que es obligatorio / Pero yo digo que es obligatorio". Estas fueron interpretadas por su difunto colaborador Joe C, pero asociadas con la obra de Kid Rock.

Resurgiendo en medio de la controversia del Super Bowl

Los comentarios cobraron nueva fuerza antes del Super Bowl LX del 8 de febrero de 2026, donde Kid Rock encabezó el " All-American Halftime Show " de Turning Point USA. Esto se presentó como una contraprogramación a la actuación oficial de Bad Bunny en la NFL, criticada por los conservadores por su contenido.

TPUSA, una organización juvenil conservadora, promocionó su evento como una celebración de la "fe, la familia y la libertad". Sin embargo, los usuarios de redes sociales señalaron la ironía, compartiendo clips de la aparición en SNL y la letra de la canción. La cuenta oficial de los demócratas, X, publicó: "La imagen del espectáculo de medio tiempo MAGA" junto al video. Las reacciones negativas se intensificaron en línea, y muchos calificaron los comentarios de "repugnantes" y cuestionaron la decisión de TPUSA.

En un video de Instagram de Really American, ampliamente compartido , el clip fue descrito como "perturbador", señalando que ejemplifica a figuras apoyadas por MAGA. Kid Rock, un firme partidario de Trump, ya se había enfrentado a un escrutinio similar, pero esta vez amplificó el debate. El Super Bowl, celebrado en el Levi's Stadium, vio el espectáculo de Bad Bunny elogiado por su energía, en contraste con el evento transmitido por TPUSA.

Reacciones y defensas públicas

Las reacciones han sido muy diversas. Los comentaristas liberales calificaron a Kid Rock de " ser humano repugnante ", con publicaciones en X y Facebook que acumularon miles de compartidos. Algunos lo defendieron , argumentando que el segmento de SNL era satírico y reflejaba el humor de principios de la década de 2000, además de ser parte de una parodia.

Otros señalaron que las gemelas Olsen presentaron SNL cerca de su 18.º cumpleaños, lo que sugiere un contexto cultural. Sin embargo, grupos de defensa de la infancia han condenado el resurgimiento, enfatizando la evolución de los estándares sobre este tipo de chistes. Kid Rock no ha abordado directamente las reacciones negativas, sino que ha publicado sobre la aceptación del odio, citando a Kobe Bryant.

Al 10 de febrero de 2026, la polémica seguía latente en redes sociales, poniendo de relieve las tensiones entre el pasado de las celebridades y sus alineaciones políticas. Si bien TPUSA calificó su programa como un éxito, el episodio subraya los desafíos que enfrentan las empresas de entretenimiento conservadoras.