El rapero 21 Savage generó controversia el martes con una contundente publicación en Instagram dirigida a "raperos que golpean a mujeres", lo que generó especulaciones sobre a quién se refería en medio de su actual disputa con el también rapero Fivio Foreign.

El artista residente en Atlanta compartió una historia de Instagram que decía: "TODOS los raperos que golpean a las mujeres piensan que son duros ahora 😂", sin nombrar a nadie específicamente.

La publicación llega poco después de que Fivio Foreign criticara los comentarios anteriores de 21 Savage que desestimaban la cultura callejera, intensificando su disputa pública.

Según Complex , Fivio Foreign cuestionó recientemente la autenticidad de 21 Savage como rapero callejero durante una entrevista con DJ Akademiks. Dijo: "¿Qué te hace pensar que Savage es un rapero callejero? Dijo que se jodan las calles... ¿Por qué crees que 21 Savage es un rapero callejero, hermano?".

El rapero de Brooklyn también recurrió a Instagram Stories para insultar aún más a 21 Savage, escribiendo: "Dije lo que dije. No hay idas y venidas, ¿quién dijo que se jodan las calles? No eres una perra, come un p*** p*** @21savage".

En respuesta, 21 Savage le dijo a Fivio Foreign que "se callara el culo" y dejara de hablar de él durante una sesión de Instagram Live.

21 Savage no dejaba de hablar de lo duro que se esforzaba por mejorar las cosas, lo que lo diferenciaba de otros que aún creían en ideas anticuadas sobre la dureza. "No pienses que es porque un imbécil intenta cambiar...", dijo, y añadió: "Ahora todos son duros".

La disputa también reaviva la atención sobre los problemas legales de Fivio Foreign. En 2025, Fivio enfrentó varios cargos relacionados con un incidente con una mujer y una disputa de estacionamiento, incluyendo posesión de un arma, agresión con agravantes y amenazas terroristas.

Se declaró culpable de un cargo de amenazas terroristas, mientras que los demás cargos fueron retirados.

¿Quién es 21 Savage?

A pesar de su fuerte asociación con la escena de hip-hop de Atlanta, 21 Savage en realidad nació en Londres, Inglaterra.

En 2019, según Capital Xtra, las autoridades de inmigración revelaron que había estado viviendo en Estados Unidos con una visa vencida después de mudarse allí con su familia a los 7 años.

La revelación condujo a su breve detención por parte de ICE, pero desde entonces ha conseguido la residencia permanente.

El rapero, cuyo nombre real es Shéyaa Bin Abraham-Joseph, comenzó a actuar internacionalmente en 2023, y su primer espectáculo fuera de Estados Unidos tuvo lugar en Toronto junto a Drake.

Nacido el 22 de octubre de 1992, 21 Savage tiene actualmente 33 años.

Su novia, la rapera Latto, tiene 26 años. Con una carrera que abarca más de una década desde su gran éxito en 2013, 21 Savage ha amasado un patrimonio neto estimado en más de 16 millones de dólares. Sus ingresos provienen principalmente de las ventas de álbumes y las giras.