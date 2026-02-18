Whoopi Goldberg es una de las muchas celebridades cuyos nombres fueron mencionados en los archivos de Epstein. Aunque Jeffrey Epstein falleció hace mucho tiempo, sus terribles actos siguen vigentes. No se ha hecho justicia a sus víctimas, y el público insta a quienes eran amigos suyos a denunciar y asumir la responsabilidad de sus actos.

Te recomendamos: El ex príncipe Andrés acusado de atropellar a una joven con su coche y abusar sexualmente de una víctima anónima

Algunas de las personalidades de alto perfil cuyos nombres fueron mencionados en los archivos de Epstein incluyen a Elon Musk , Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, Donald Trump, Bill Clinton, Richard Branson, Steve Bannon y más.

¿Qué tiene que decir Whoopi Goldberg?

A diferencia de algunas de estas personalidades, Goldberg ha decidido no guardar silencio y explicar por qué su nombre se mencionó en los archivos de Epstein. Durante un episodio reciente de The View, la presentadora recalcó que nunca fue amiga de Epstein y afirmó que tampoco salieron juntos, contrariamente a los rumores.

Los archivos mencionaban que Goldberg necesitaba un avión para asistir a un evento, y que la organización benéfica de John Lennon lo pagaría. La estrella de "The Sister Act" afirmó que era cierto, pero que nunca viajó en el avión privado porque le da miedo volar. "No era su novia. No era su amiga. Hablo de mí porque me están tomando el pelo. La gente cree que estuve con él. Todos los hombres con los que he estado lo conocían porque el Enquirer lo publicó. La gente escribió sobre este tema", declaró.

Exigencias de rendición de cuentas

Su compañera de "The View", Sara Haines, salió en defensa de Goldberg y afirmó que cualquiera podría estar en la lista. Al fin y al cabo, las personalidades de alto perfil suelen cruzarse. Añadió que lo que busca es que quienes aparecen en los archivos rindan cuentas. "Creo que lo que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, busca es que las personas con las que se estableció una relación profunda, el momento y la naturaleza de esa relación, rindan cuentas", afirmó.

Whoopi Goldberg finally breaks her silence on being exposed for BEGGING to use Jeffrey Epstein’s plane and getting DENIED. You can’t make this stuff up! 🤣



Whoopi: “I’m gettin DRAGGED…”



Then Joy Behar actually tries to defend her: “Anybody can be on this list!”



The hypocrisy… pic.twitter.com/ljVH0mByz5 — Ryan Fournier (@RyanAFournier) February 17, 2026

Archivos de Donald Trump y Epstein

La copresentadora de "The View", Joy Behar, señaló que Donald Trump también aparecía en los archivos de Epstein, pero recalcó que el presidente fue mencionado más de 30.000 veces. Goldberg dijo que no podía hablar en nombre de Trump, pero quería explicar por qué también se mencionó su nombre. "La gente realmente cree que estuve con él. Todos los hombres con los que he estado, ya lo sabían. Se escribió sobre esto. Y no, no subí al avión", afirmó.

Esta no es la primera vez que Goldberg niega haber sido amiga de Epstein. En 2024, la presentadora declaró no frecuentar la isla de Epstein. Aseguró que todas las conversaciones que la vinculan con Epstein son perjudiciales.

Investigaciones en curso

La investigación sobre los actos ilícitos de Epstein continuará en las próximas semanas. La opinión pública está indignada por el hecho de que los archivos se publiquen ahora, cuando podrían haberse hecho años antes. También ha habido acusaciones de un posible encubrimiento por parte del Departamento de Justicia. "Creo que el Departamento de Justicia ha estado encubriendo el caso durante muchos meses y ha intentado ocultarlo todo", declaró el representante de Maryland, Jamie Raskin.