Un hombre entró a un McDonald's en University City, San Diego, alrededor del mediodía de un día laborable, le dijo al personal que era un agente de ICE y agarró físicamente al gerente general del brazo. No era un agente del ICE. No era ningún agente de la ley. Su nombre, según confirmó posteriormente la policía, es Joshua Walter Cobb, de 40 años, y ahora se encuentra en la Cárcel Central de San Diego sin derecho a fianza, acusado de suplantación de identidad y agresión.

El gerente al que se dirigía era Daniel Martínez, hispano. Cobb presuntamente acusó a Martínez de estar en el país sin permiso, en plena hora punta del almuerzo, frente al personal y los clientes, con la confianza de quien creía que nadie lo cuestionaría. Testigos declararon a la policía que Cobb abrazó a Martínez e intentó sacarlo a rastras del restaurante en Nobel Drive antes de que los empleados entraran corriendo y lo liberaran.

Martínez no resultó gravemente herido. Posteriormente, declaró a la prensa que su primera preocupación fue la seguridad de su equipo, algo que suele decir la gente cuando aún no ha tenido tiempo de procesar lo que le ocurrió personalmente.

Lo que hizo el personal

Contraatacaron. Vale la pena decirlo claramente.

Un video que circuló en línea muestra a empleados de McDonald's interviniendo físicamente para separar a Cobb de Martínez. No esperaron a la policía. No se sometieron al hombre que alegaba autoridad federal. Vieron cómo agredían a su gerente y lo detuvieron, lo que requirió un descaro particular, dado que Cobb insistía en que tenía el derecho legal de hacer lo que estaba haciendo.

NBC San Diego informó que Cobb hizo comentarios provocativos durante el incidente, haciendo referencia a las llamadas al 911 y a las autoridades migratorias, y comportándose, en general, como si su autoridad fuera real. Si realmente lo creía o solo buscaba causar impacto es algo que los investigadores aún no han establecido. Se ha especulado en línea sobre su estado mental; conocidos suyos fueron citados en redes sociales sugiriendo, con distintos grados de seriedad, que Cobb había afirmado previamente que podría ser contratado por ICE. Nada de esto ha sido confirmado por la policía.

Los agentes de San Diego llegaron rápidamente. El teniente César Jiménez confirmó en el lugar que Cobb no tenía ninguna conexión con ninguna agencia del orden público. "Hacerse pasar por un agente es un delito grave", declaró Jiménez. "Socava la confianza pública y puede causar graves daños".

Es cierto, pero el daño en este caso no fue hipotético. Un hombre fue agarrado en su propio lugar de trabajo por un desconocido que alegaba tener autoridad gubernamental. La confianza no se vio socavada en abstracto; se vio socavada a la hora del almuerzo, un martes, en un restaurante de comida rápida de un barrio universitario.

Por qué aterrizó como lo hizo

Si se eliminan los detalles, lo que queda es un caso claro de agresión y suplantación de identidad. Cobb entró, mintió sobre quién era, agredió físicamente y fue arrestado. Si Martínez hubiera sido agarrado por un hombre que decía ser, por ejemplo, un inspector de salud, la historia habría aparecido en los medios locales y habría desaparecido.

Pero Cobb no se hizo pasar por inspector de salud. Se hizo pasar por ICE. Atacó a un trabajador hispano. Y lo hizo en un momento en que la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos es un tema que enfurece o aterroriza a la gente, según el punto de vista. El contexto político convirtió una noticia de un crimen local en algo que se difundió: hilos de Reddit, cobertura mediática nacional, secciones de comentarios llenas de gente discutiendo sobre si Cobb estaba enfermo, radicalizado o simplemente era estúpido. Probablemente una combinación de ambas cosas. Los tribunales resolverán la cuestión legal; la cultural es más confusa.

Los criminólogos afirman que la suplantación de identidad de las fuerzas del orden no es infrecuente. Placas falsas, uniformes falsos, nombres falsos de agencias... aparecen en casos de fraude, robos, agresiones sexuales y tramas de intimidación. La violencia física como la que presuntamente cometió Cobb es menos común, pero no inaudita. Lo que hace que estos casos sean peligrosos, señalan los expertos, es que las víctimas a menudo obedecen porque creen que no tienen otra opción. El personal de Martínez no obedeció. Eso probablemente evitó que la situación empeorara.

Jiménez añadió que su departamento trata con seriedad todas las denuncias de suplantación de identidad, ya sea de la policía local, agentes federales o ICE. El hecho de que sintiera la necesidad de incluir a ICE por separado revela algo sobre la situación actual.

¿Qué pasa después?

La comparecencia de Cobb está programada para finales de esta semana. Los cargos de suplantación de identidad y agresión pueden conllevar penas de prisión en caso de condena. La policía informó que la investigación sobre sus motivos continúa.

El personal de McDonald's en la sucursal de Nobel Drive ha vuelto al trabajo. Martínez también. El vecindario, que incluye el campus de la Universidad de California en San Diego a menos de una milla de distancia, no ha hablado de otra cosa desde que se difundió la grabación.

Ningún miembro de McDonald's ha hecho comentarios públicos. Los empleados que separaron a Cobb de su gerente no han sido identificados. Regresaron a servir almuerzos.