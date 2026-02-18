Los fanáticos han estado encantados durante mucho tiempo con la conexión en pantalla de James Van Der Beek y Katie Holmes del drama adolescente "Dawson's Creek".

Sin embargo, según se informa, solo unos pocos sabían que los dos tuvieron un breve romance secreto durante la primera temporada del programa, una relación que terminó con ellos acordando que eran "mejores como amigos", según Daily Mail

Holmes, de 47 años, reflexionó sobre su vínculo inicial y recordó que "simplemente sucedió" cuando ella y Van Der Beek se conocieron por primera vez en 1997.

"Tenemos mucho en común. Había química", dijo. Van Der Beek, que entonces tenía 20 años, se hizo eco de esa opinión en una entrevista con E! News, señalando que "simplemente conectaron desde la lectura" y que se sentían afortunados de haberse conocido justo antes de que comenzara el rodaje.

La cercanía de los actores se reflejó inmediatamente en la pantalla, ya que el público se sintió atraído por la historia de amor de sus personajes, Dawson Leery y Joey Potter. "Dawson's Creek" fue un fenómeno cultural que se emitió de 1998 a 2003 y atrajo a un promedio de seis millones de adolescentes por episodio. Sin embargo, ambos mantuvieron en secreto su romance fuera de la pantalla a pesar de la publicidad.

Según una fuente cercana, Holmes consideraba a Van Der Beek su "amor de adolescente" y, aunque intentaron mantener su relación en secreto, "todos en el set lo sabían. Luego, la noticia de que eran pareja comenzó a filtrarse".

La fuente dijo además que a los 19 años, Holmes era tímido y Van Der Beek era un poco mayor, por lo que optaron por evitar el centro de atención y mantener su privacidad.

Después de terminar el rodaje, sus vidas tomaron caminos diferentes.

En 2006, Holmes se casó con Tom Cruise y tienen una hija, Suri Noelle, de 19 años. Van Der Beek estuvo casado inicialmente con Heather McComb, pero se divorciaron en 2010. Posteriormente, se casó con la productora de cine Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos. Van Der Beek también enfrentó la muerte de su madre y múltiples abortos familiares antes de mudarse a Texas para dedicarse más a la familia.

Elegir la amistad en lugar del romance

Aunque tomaron caminos separados, Holmes confesó que todavía tenían una fuerte conexión.

Otra fuente se refirió al set de "Dawson's Creek" como "el instituto del reparto", donde los enamoramientos, las citas y las aventuras fugaces eran habituales. "Katie y James tuvieron una breve aventura. Todos querían a James como amigo y como interés amoroso, y James y Katie sin duda tuvieron un breve encuentro, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos. Y eso les pareció totalmente bien; nunca lo consideraron un problema".

Eran amigos y su relación ha perdurado durante mucho tiempo. Holmes reconoció la contribución de Van Der Beek tras su fallecimiento por cáncer colorrectal el 11 de febrero.

Al compartir una nota manuscrita en Instagram , reflexionó sobre sus recuerdos compartidos: "Formé algunas palabras con gran pesar... Estoy muy agradecida de haber compartido un poco del camino de James. Es muy querido. Kimberly, te amamos y siempre estaremos aquí para ti y tus hermosos hijos". Van Der Beek respondió: "¡Te amamos! Gracias por ser como eres".

Holmes estaba notablemente decepcionada de no poder ver a Van Der Beek durante la reunión del elenco de "Dawson's Creek" de 2025 en la ciudad de Nueva York, según Variety , organizada para beneficiar a F Cancer luego de su diagnóstico en 2024.

Aunque Van Der Beek envió un mensaje de video debido a un virus estomacal, Holmes permaneció "molesta por no haber podido ver a James", según una fuente.