Nadie sabe cuál es el precio actual de un romance, pero Travis Kelce parece haber decidido que está por encima de los 141.000 dólares y sigue subiendo.

Esa fue la factura de San Valentín, según se dice. Un reloj Audemars Piguet Royal Oak a 91.600 dólares. Un Rolex 1908 a 33.600 dólares. Un caftán de Hermès que vio en una revista y compró impulsivamente porque, como dijo una fuente, "inmediatamente pensó en ella". Tres piezas de Louis Vuitton que ella había mencionado querer en un mensaje. Kelce es el tipo de hombre que toma un comentario casual como una lista de la compra, lo cual puede ser lo más considerado imaginable o algo aterrador, según el caso.

Pero los regalos no fueron el evento principal. El evento principal —y aquí es donde pasa de lo extravagante a algo completamente distinto— son las flores.

Según The US Sun , Kelce ha empezado la cuenta atrás. Ramos a los 100 días de la boda. Más a los 50. Más a los 30. Y luego, a diario, todos los días, durante todo el último mes. Rosas de diferentes colores, hortensias, orquídeas. Todo adaptado a lo que le guste a Swift esa semana, porque al parecer intercambian notas de moda por mensaje constantemente, como dos editores de revista que además son increíblemente famosos.

"Él quiere que ella se sienta abrumada de la mejor manera posible", afirmó la fuente.

Bien. Bien.

Pero la cuestión con Kelce es la siguiente. Le propuso matrimonio en agosto pasado, encargándose en secreto un jardín completo (setos, parterres, todo) en su patio trasero mientras Swift estaba sentada en otra habitación grabando su podcast. Ella salió y allí estaba. El jardín existía, él estaba de rodillas y todo había sido montado por un equipo de paisajistas que, presumiblemente, pasaron la tarde intentando no hacer ruido. "Me sorprendió de maravilla", le dijo a Graham Norton un par de meses después, y, sinceramente, la palabra perfecta es "destrozada". Solo por la logística.

Anunciaron el compromiso en Instagram: 'Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan'.

Así que la cuenta regresiva de flores no es, para los estándares de Kelce, tan sorprendente. Encaja. El hombre opera a un volumen al que la mayoría de la gente no tiene acceso.

La boda en sí

La publicación Page Six calcula el sábado 13 de junio de 2026 en Ocean House, en Watch Hill, Rhode Island. Es un elegante hotel victoriano a tiro de piedra del lugar de vacaciones de Swift. La fecha lleva un 13 porque Swift tiene una obsesión con ese número desde que era adolescente, garabateándolo en su mano entre bastidores; cualquiera que haya seguido su carrera durante más de diez minutos ya lo sabe. Fuentes afirmaron que la pareja pagó a las personas que originalmente estaban reservadas para casarse allí ese día. Ocean House no lo confirmó, lo cual es el tipo de negación que suele significar que sí.

Mientras tanto, la finca de Rhode Island está recibiendo lo que parece una renovación botánica completa. Según se informa, Swift quiere invertir 1,2 millones de dólares en paisajismo y jardinería para convertir los terrenos en —y así lo expresó la fuente— "una ola de flores". Orquídeas de tres colores. Hortensias de tres más. Peonías. Rosas rojas plantadas con meses de antelación para que florezcan ese día. Planea regalar a cada invitada un ramo de rosas rojas eternas, un detalle muy bonito y, además, con esa cantidad, probablemente requiera su propio coordinador de logística.

"Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, haciendo realidad su sueño de adolescente de casarse en un mar de flores", dijo la fuente.

Selena Gomez y Gigi Hadid son, según se informa, damas de honor. Donna Kelce, la madre de Travis, fue acorralada por TMZ y le preguntaron si había firmado un acuerdo de confidencialidad sobre la boda. Se rió. Nadie sabe si eso significa que no lo ha firmado o que sí lo ha hecho y le hace gracia la pregunta, pero en cualquier caso, fue una buena risa.

Ni Swift ni Kelce han confirmado nada oficialmente. Ni fecha, ni lugar, ni lista de invitados. Todo proviene de fuentes privilegiadas y cercanas a la pareja, lo que en el periodismo de celebridades puede significar cualquier cosa, desde el florista hasta el primo del asistente del publicista del agente. Tómenlo con la cautela que consideren oportuna.

Lo que sí parece claro, a juzgar por la gran cantidad de filtraciones, es que será un evento privado, con flores, caro y al estilo de Rhode Island. No es el espectáculo de estadio que la gente esperaba. Más bien, una fiesta en el jardín para cientos de amigos cercanos, si tu idea de una fiesta en el jardín implica 1,2 millones de dólares en paisajismo y un anillo de compromiso que probablemente necesite su propia póliza de seguro.

Kelce, por su parte, no ha dicho casi nada. En un episodio reciente de New Heights, comentó: "Todavía me emociono. ¡Qué tiempos tan emocionantes!". Eso fue todo. El típico Kelce: construir el jardín, comprar los relojes, planificar la campaña de flores de 100 días, y luego ir al podcast y decir cuatro palabras al respecto como si no fuera gran cosa.

El primer ramo de flores debería llegar en unas semanas. Es casi seguro que Swift ya lo habrá leído, dado que la mitad de la prensa sensacionalista sí, pero quizá eso sea parte del encanto. Sabes que viene. Abres la puerta de todos modos. Hay peores maneras de pasar una mañana.