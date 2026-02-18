El errático viaje de una de las parejas más volátiles de Hollywood ha llegado a un final discreto, lejos del foco de las cámaras que suelen seguir cada uno de sus movimientos. Durante más de una década, Shia LaBeouf y Mia Goth navegaron una relación marcada por altibajos públicos, pero finalmente su relación ha llegado a su fin. Esta semana surgieron informes que confirman que la pareja lleva casi un año viviendo por separado, lo que marca el final solemne de un romance que alguna vez pareció inseparable.

Si bien la separación se gestionó con una privacidad inusual, su revelación llega en un momento de renovada turbulencia personal para la estrella de Transformers. La noticia ha dejado a los fans preguntándose cómo un vínculo que sobrevivió a numerosas batallas legales y escándalos públicos finalmente se disolvió.

Un final tranquilo para una unión tumultuosa en Hollywood

Según fuentes cercanas a los actores, LaBeouf y Goth llevan separados desde principios de 2025. Este periodo de distanciamiento se mantuvo completamente oculto al público hasta febrero de 2026, cuando se reveló que LaBeouf se había mudado a Luisiana. La mudanza a Nueva Orleans tenía como objetivo acercar al actor a su familia mientras lidiaba con la transición.

La pareja aún no ha emitido un comunicado formal, pero la separación parece ser el último capítulo de una larga saga. A pesar de su historial de reconciliaciones tras discusiones públicas , fuentes cercanas sugieren que esta decisión es definitiva. La pareja, que compartía una vivienda en California, ahora se centra en sus caminos individuales mientras gestiona sus responsabilidades compartidas. No está claro si LaBeouf y Goth ya han solicitado el divorcio.

¿Por qué se separaron?

Los informes oficiales no han proporcionado una razón específica para la disolución del matrimonio. Sin embargo, la comunidad investigadora de internet lleva meses analizando la relación. Hace un año, la youtuber Sloan publicó un video profundo titulado "La verdad sobre el matrimonio tóxico de Shia LaBeouf y Mia Goth (son peligrosos el uno para el otro)". En el análisis viral, Sloan calificó la unión de fundamentalmente malsana, citando el historial de intensos altercados públicos de la pareja.

El video sugería que el ambiente emocional de alto riesgo de su hogar era insostenible a largo plazo. Mencionó a Goth protagonizando un video musical dirigido por LaBeouf para "Haunted Love" de Future Unlimited. El video muestra a Goth dando a luz en una bañera, y la declaración de LaBeouf sobre la inspiración para el video musical que escribió y dirigió. "Cuando pienso en violencia, me siento atormentado. Para mí, "Haunted Love" trataba sobre amantes que se empujaban mutuamente hasta el límite. Y cómo los celos pueden hacer que una persona se descontrole", dijo LaBeouf .

"Me da la impresión de lo demente que está", dijo Sloan sobre LaBeouf. "Es decir, tener una relación con él debe ser una batalla". Al analizar su romance, Sloan describió a LaBeouf como alguien "muy inmaduro", "superimpulsivo y superemocional". También reconoció que "Mia probablemente también tiene problemas" tras ser demandada por presunta agresión.

En general, Sloan creía que las dos celebridades eran tóxicas la una para la otra. Si bien estas afirmaciones siguen siendo especulativas, la separación actual refuerza la teoría de que las presiones de su dinámica finalmente se volvieron insuperables.

Revisitando un romance nacido en el cine y un vínculo que salva vidas

Los actores se conocieron en 2012 durante el rodaje del drama erótico 'Nymphomaniac: Vol. II', cuando Goth tenía apenas 19 años y LaBeouf 26. Su conexión fue inmediata, lo que condujo a una boda no legalmente vinculante en Las Vegas en 2016 , seguida de una solicitud de divorcio en 2018. Se reconciliaron durante los confinamientos de 2020 y finalmente dieron la bienvenida a una hija, Isabel, en abril de 2022.

Antes de su separación, LaBeouf solía hablar de Goth como su principal apoyo. En una entrevista sincera, el actor reflexionó sobre su pasado, afirmando que "Goth lo salvó" y le atribuyó el mérito de mantenerlo con los pies en la tierra durante sus momentos más oscuros. Esta historia de supervivencia mutua hace que la noticia actual sea particularmente conmovedora para quienes siguieron la historia de su romance.

La noticia de su separación se produjo tras el reciente arresto de LaBeouf en Nueva Orleans durante el Mardi Gras. El actor fue arrestado tras lo que testigos describieron como un caótico recorrido por bares, donde LaBeouf, ebrio, presuntamente acosó a turistas y personal. Este último arresto es el último de una serie de incidentes relacionados con el alcohol que se han prolongado durante más de una década.