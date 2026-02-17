Park Seo-joon compartió la invitación de boda de la cantante Kim Ji-soo en las redes sociales, confirmando oficialmente que la pareja se casará el 28 de marzo.

El 13 de febrero, Park Seo-joon publicó una foto de la invitación de boda de Kim Ji-soo en su Instagram, escribiendo: "Estoy aún más feliz" y etiquetando la cuenta de Kim Ji-soo.

La imagen muestra a Kim Ji-soo con esmoquin, sonriendo junto a su novia, quien luce un vestido de novia blanco, lo que permite a los fans ver claramente a la pareja con su atuendo nupcial. Park también compartió la fecha del 28 de marzo, que coincide con la fecha de la boda que Kim Ji-soo había insinuado en declaraciones públicas anteriores, según Koreaboo .

Kim Ji-soo se dio a conocer por primera vez como concursante del programa de audiciones "Superstar K2" de Mnet, donde terminó en quinto lugar en 2010. Después de su tiempo en el programa, continuó trabajando en la industria musical y más tarde cambió su enfoque a administrar una barbería en Hapjeong-dong, Seúl.

También ha aparecido en varios proyectos de música y entretenimiento, incluido el video musical de 2017 "Dream All Day", en el que también protagonizó Park Seo-joon, lo que ayudó a fortalecer su amistad.

El año pasado, Kim Ji-soo mencionó en el canal de YouTube del cantante John Park que se casaría con su novia de mucho tiempo y dijo que había planeado casarse el 28 de marzo, informó Khan Sports .

En ese momento, la describió como la mujer que lo apoyó desde sus primeros días como aspirante a músico hasta su vida actual como dueño de una barbería, y dijo que no habría abierto la tienda sin ella.

Según se informa, su relación dura aproximadamente ocho años, lo que convierte la próxima ceremonia en un hito para los fanáticos de toda la vida de Kim Ji-soo.

Park Seo-joon y Kim Ji-soo son conocidos por ser amigos cercanos, y el actor ha apoyado públicamente la música y los negocios de Kim. Al publicar la invitación de boda, Park anunció la noticia a su amplia base de fans, convirtiendo un momento personal en una celebración pública.

Desde entonces, los fanáticos han inundado la publicación con felicitaciones, elogiando a la pareja por su compromiso a largo plazo y dando la bienvenida a la entrada de Kim Ji-soo a la vida de casado antes de la ceremonia del 28 de marzo, según TenAsia .